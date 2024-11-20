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台南歸仁透天厝火警4人逃出 6旬男屋主不適送醫

中央社／ 台南20日電

台南市歸仁區某透天厝今天凌晨發生火災，屋內4人及時撤離火場，其中年約60歲的男性屋主疑因吸入濃煙，由消防人員預防性給氧後送醫治療，送醫時意識清醒。

台南市政府消防局凌晨4時許獲報，指稱歸仁區中正南路一處巷弄內有民宅火警。獲報後隨即調派20部各式車輛、44名人員前往灌救，消防人員抵達後發現火場為3樓透天建物，1樓有火煙冒出，大門深鎖，屋內有4人。

消防人員隨即出水灌救，屋內有3人從後門撤離火場未受傷，另一名年約60歲男性屋主也自行逃脫，但因五官有碳粒，疑似吸入濃煙，由消防人員進行預防性給氧，並安排救護車送往成大醫院治療。

火勢撲滅後，消防人員初步調查，現場燃燒1樓車庫雜物及4輛機車，燃燒面積約10平方公尺，財物損失及起火原因需進一步釐清。

消防人員 透天厝

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