影／台南市歸仁區民宅清晨失火 3人後門逃出另1人嗆傷送醫

台南市歸仁區中正南路一段民宅今天清晨4點多發生火災，現場竄出大量濃煙，包括沈姓屋主4人都及時逃出，但沈吸入濃煙意識清楚送醫治療，燃燒1樓車庫雜物及4輛機車，燃燒面積10平方公尺。 起火原因待火災調查科人員鑑定查明。

149號現場為3樓RC，4樓鐵皮加蓋，屋內4人(屋主、沈男、約60歲,歸仁91送成大，屋內其餘3人均後門逃生。燃燒1樓車庫雜物及4輛機車，燃燒面積10平方公尺，有財損、需要火調。

台南市消防局救災救護指揮中心，清晨4點17分接獲報案，位於歸仁區中正南路一段3樓水泥建築，4樓鐵皮加蓋民宅，1樓有火煙大門深鎖，屋內有4人受困，中心派遣共計出動20車44人到場搶救。