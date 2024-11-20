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影／台南市歸仁區民宅清晨失火 3人後門逃出另1人嗆傷送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市歸仁區中正南路一段民宅今天清晨4點多發生火災，現場竄出大量濃煙，包括沈姓屋主4人都及時逃出，但沈吸入濃煙意識清楚送醫治療，燃燒1樓車庫雜物及4輛機車，燃燒面積10平方公尺。 起火原因待火災調查科人員鑑定查明。

149號現場為3樓RC，4樓鐵皮加蓋，屋內4人(屋主、沈男、約60歲,歸仁91送成大，屋內其餘3人均後門逃生。燃燒1樓車庫雜物及4輛機車，燃燒面積10平方公尺，有財損、需要火調。

台南市消防局救災救護指揮中心，清晨4點17分接獲報案，位於歸仁區中正南路一段3樓水泥建築，4樓鐵皮加蓋民宅，1樓有火煙大門深鎖，屋內有4人受困，中心派遣共計出動20車44人到場搶救。

消防人員到場後破門出水搶救，清晨4點36分火勢控制。屋主沈男、約60歲，意識清醒，火場自行逃脫，五官有碳粒予預防性給氧後送成大，屋內其餘3人均後門逃生。燃燒1樓車庫雜物及4輛機車，燃燒面積10平方公尺。消防局說，起火的原因待火災調查科人員鑑定查明。

台南市歸仁區中正南路一段民宅，今天清晨4點多發生火災，現場竄出大量濃煙，消防人員搶救。記者黃宣翰／翻攝
台南市歸仁區中正南路一段民宅，今天清晨4點多發生火災，現場竄出大量濃煙，消防人員搶救。記者黃宣翰／翻攝
台南市歸仁區中正南路一段民宅，今天清晨4點多發生火災，現場竄出大量濃煙。記者黃宣翰／翻攝
台南市歸仁區中正南路一段民宅，今天清晨4點多發生火災，現場竄出大量濃煙。記者黃宣翰／翻攝

台南 火災

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