彰化員林深夜6車連環撞 2人受傷送醫

中央社／ 彰化20日電

彰化縣員林市19日晚間10時許發生6車追撞事故，1輛白色賓士車行經萬年路二段時，疑先撞到1輛賓士休旅車，再連撞4車，造成2人受傷送醫，詳細肇事原因待警方釐清。

彰化縣消防局昨晚10時20分獲報，員林市萬年路二段與林森路口疑有2輛行進間的車輛發生交通事故，並擦撞停放路邊的4輛車，消防局立即出動消防車、救助器材車、救護車及6名人員前往救援。

消防人員抵達現場後逐車檢視，無人員受困，2輛發生事故的車輛車上都只有駕駛，白色賓士車29歲吳姓男駕駛肢體擦傷，賓士休旅車31歲黃姓男駕駛胸部疼痛、右腿疑似骨折，2人均意識清楚，可自行上救護車。

白色賓士車及賓士休旅車的車頭均毀損，其中1輛銀色自小客車後半部被撞得嚴重變形，現場車子零件散落一地，附近許多住戶被6車連環撞擊聲響嚇壞，紛紛到戶外查看。彰化縣警察局員林分局轄區派出所表示，目前肇事原因尚在調查中。

交通事故 休旅車

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