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高雄騎士自摔捲入轎車底 渾身酒氣「送醫加送辦」
高雄43歲劉姓男子昨天晚間9時許，騎車行經八德南路時自摔滑到對向車道，開車的簡姓女子閃避不及撞上劉男，警消到場後，劉右手骨折及擦挫傷，送醫救護傷口後無礙，但他酒測值超過標準，被依公共危險罪嫌移送法辦。
仁武警方調查，劉姓男子當時沿八德南路南向北行駛，行經事故路段的大彎道時，不小心自摔滑向對向車道，當時簡女駕駛汽車經過，劉男被卡入簡女車下。
警方獲報後到場，劉男右手骨折，有多處擦傷，還能與警方對話，但他身上散發酒氣，員警懷疑他酒駕，施測後呼氣酒測值達每公升0.41毫克，遠超過法定標準。
警方當場移置保管劉男機車，並依規定開單告發，劉男未來面臨1萬5000元至9萬元罰鍰 還要被吊扣駕照，全案警訊後依公共危險罪送辦。
至於肇事原因，警方初步研判劉男酒駕及不依規定駛入來車道所致，全案詳細肇事原因仍待進一步釐清。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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