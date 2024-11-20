詐團網路交友行騙 女大生遭傳暴力影片險被騙5萬
陳姓女大學生透過交友軟體認識男網友，昨晚相約台南市安平區見面，她赴約後遲遲沒有看到對方，反被要求先匯款「保證金」5萬元。陳女拒絕後收到暴力影片威脅將對她及家人不利，被嚇得心慌意亂準備匯款時，超商店員發現異狀，通報警員及時勸阻，保住她辛勞積蓄。
據了解，22歲陳姓女大生透過交友軟體結識這名男網友，雙方相談甚歡，互加LINE後迅速相約於昨晚10點在安平區見面。陳女等候許久，卻遲遲不見男網友現身，反而接到一通自稱男方經理來電，要求陳女匯款「保證金」5萬元。
陳女拒絕後立即收到暴力影片，對方稱可查到陳女的住址，威脅將對她和家人不利，逼迫陳女匯款。陳女被嚇得心慌意亂，急忙前往文平路某超商要匯款。眼尖的超商店員見她神情異常，發現她正用眼神求助，立即向警方報案。
台南市警四分局華平派出所警員獲報到場，陳女仍與詐騙集團通話。警員示意陳女將電話交由他接聽，詐團成員聽到「男聲」後，立刻中斷通話。警方耐心向她解釋此類詐騙手法，並安撫其情緒，強調詐騙集團無法藉由電話得知她住址，陳女才放心。
分局長曹儒林說，詐騙集團潛伏於各大交友軟體，以確認身分名義要求匯款「保證金」，受害人如拒絕匯款，詐團會自稱「黑道」威脅，聲稱能找到其住址、親友，甚至公開個人隱私，要求再度匯款，不少年輕學生涉世未深，一時慌亂即遭詐騙。這是詐騙集團常用手法，封鎖拒接就是最好的選擇，一定要謹記防詐騙三要訣：保持冷靜、小心查證、打165反詐騙諮詢。
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