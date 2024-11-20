多次陳情大樓施工粉塵 居民墜樓亡

新北市板橋某大樓前天傳出有民眾輕生，送醫後不治，該民眾後被發現曾多次向新北市府陳情一樓因施工造成灰塵四散，要求停工無效，因此輕生要求市府注重此事。示意圖／報系資料照 新北板橋一名年約60歲男子前天在住處墜樓死亡，他生前多次向市府陳情，指施工造成大樓灰塵四散，要求停工卻無結果。民代要求市府須解釋是否太怠惰、推託才導致悲劇。環保局對此表達遺憾並指出，3次稽查明確告知業者應注意事項，也立即回覆陳情人處理進度。

前天中午板橋中山路一幢大樓發生住戶墜樓悲劇，死者本月13日起頻在臉書寫到，因為一樓拆除裝潢導致整棟大樓都是粉塵，多次向管委會及市府陳情無效，前天中午再次打電話向市府反映，不久後便墜樓，外界懷疑是以此抗議。

家屬表示，死者對犯法的事深惡痛絕，施工產生粉塵讓死者皮膚起疹子搔癢難受，也影響睡眠。但如此激烈抗議方式，家屬也感意外。

市議員黃淑君說，希望市府能積極面對亡者訴求，檢討陳情通報機制，保障人民生活權益。市議員戴瑋姍表示，市府要說明為何不停工、為何不要求廠商公安及環境整理，是否太怠惰、推托才衍生悲劇。

新北市環保局回應，11月10、12和14日曾接獲陳情，3度現場稽查，前2次到場時工地未作業，責請管委會代為轉知施工業者加強防制措施；14日第三度稽查未發現明顯粉塵逸散致空汙情事。

工務局表示，依建築法規定，建物施工應有維護安全等適當措施，若違反規定屬實，最高可罰9萬元。

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