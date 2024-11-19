母判刑1月易服社會勞動「2歲兒沒人照顧」 觀護人協會伸援手

基隆市小婷（化名）犯案判刑1月，無力支付保母費，還好基隆市榮譽觀護人協進會協助化解困境。基隆地檢署今天舉辦社會勞動執行機構表揚活動，檢察長李嘉明感謝得獎單位，讓身陷困境的司法保護服務對象獲得實質關懷與協助。

基隆地檢署說，小婷被法院判刑1月確定，得知入監服刑日前，憂心剛滿2歲的兒子無心照顧，帶著兒子到地檢署，希望能申請易服社會勞動。由於沒有家人可幫忙，經濟又不好，無法找保母，希望檢方同意她帶著子一同履行社會勞動。

檢方考量履行社會勞動，無法專注照顧幼童，也不符合幼兒安全環境的要求，未同意。得知小婷四處籌錢仍不足支付保母費，尋求社會資源協助，最後由榮譽觀護人協進會運用急難救助金協助支付不足的保母費，讓小婷能安心易服社會勞動。

社會勞動一個月履行期間，檢方發現小婷不偷懶，不請假，不但能維持既有生活，也能造福鄰里，回饋社會。履行完成後，小婷曾帶兒子到基隆地檢署，感謝在她陷入人生谷底時，各界願意伸出援手。她並返還榮觀協進會資助的急難救助金，希望這份善心能留給其他需要的人。

基隆地檢署今天舉辦社會勞動執行機構表揚活動，李嘉明感謝大家一起推動溫暖有感的柔性司法，讓身陷困境的司法保護服務對象獲得實質的關懷與協助，也肯定社勞機構挹注人力協助執行，讓社勞人以實質行動回饋社會。

李嘉明也提醒社勞機構留意社勞人執行安全，提供安全勞動環境，讓他們透過立意良善之制度，彌補自身過錯。目前易服社會勞動案件，違反洗錢防制法案件為數可觀。政府從「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」四個面向著手，壓制詐欺犯罪已有成效，但仍需全民提昇防詐意識，共同努力。