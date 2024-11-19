桃園觀音貨車迴轉撞直行車 失控衝向民宅下秒燒成火球

桃園市觀音區大觀路三段今下午5點多發生火燒車事故，一名57歲陳姓男子駕駛小貨車欲從大觀路迴轉，不慎與直行小客車發生碰撞，小貨車衝向路邊自撞起火，隨即整輛車陷入火海，2名駕駛因車禍擦挫傷，陳男送醫救治，2人皆無大礙。

桃園市消防局今下午5點45分接獲報案，觀音區大觀路三段115號附近發生一輛小貨車自撞民宅後起火燃燒；消防人員到場時整輛車陷入火海，全車燒毀，燃燒面積5平方公尺，約18分鐘撲滅火勢，共出動消防人員20名、消防車6輛、救護車2輛。

警方初步調查，57歲泰國籍陳姓男子今下午5點多駕駛小貨車，行經大觀路三段與民族一路路口欲迴轉時，與對向19歲楊姓男子駕駛的小客車發生碰撞，導致小貨車衝向路旁自撞民宅後起火燃燒，陳男及時脫困，雙方駕駛身體有多處擦挫傷，無生命危險。