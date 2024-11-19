綠島燒烤店5人酒後口角亂鬥 1男被刀械刺傷送醫

台東綠島一家燒烤店17日深夜發生酒客鬥毆事件，李姓男子與2名友人聚餐小酌，3人一言不和大打出手，另2名朋友趕來助陣，其中1人持刀攻擊導致李男的手臂、頭部及臉頰受傷。警方表示，4嫌犯逮捕依傷害罪送辦，絕不寬貸。

綠島鄉中寮村一家燒烤店17日深夜11時55分發生滋事糾紛案件，受傷家屬不滿爆料，整起案件才曝光。

警方表示，李男與蔡姓及林姓男子都是在地人，3人相約在碳烤店喝酒聊天，席間口角衝突，李男氣憤推擠林、蔡友人，林、蔡不滿，聯繫張姓及江姓男子到場助陣，並分別徒手及持疑似刀械攻擊李男，造成李男右手臂、頭部及臉頰受傷。

警方調查，李男傷勢無大礙，員警獲報到場時，滋事民眾已經離去，依據現場監視器畫面，1小時內迅速將嫌疑人全數緝獲到案，但未尋獲凶器，也沒有人承認拿刀械傷人，4人均依傷害罪及妨礙秩序罪送辦。

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