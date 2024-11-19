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高雄泡麵土地公遇「外帶」狂掃拿光 兩女遭逮還剩18碗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄永安區烏林投玄德宮今年初提供泡麵給香客享用，被封為高雄版「泡麵土地公」後爆紅，但昨早廟方發現泡麵架遭掃空，調閱監視器才發現有不明女子來「掃貨」，貪心行為氣得廟方PO網，岡山警分局獲報，循線通知涉案蔡姓、林姓女子到案，查扣行竊的泡麵，全案朝竊盜罪嫌偵辦中。

南投中寮石龍宮因信徒多以泡麵祭祀，廟方提供信眾參拜後吃泡麵聞名全台。

永安烏林投玄德宮也有設立泡麵區，很多民眾來拜拜，除了會帶上常見的供品、金紙一起外，也會帶泡麵供奉，拜完後泡麵留在廟裡，幾乎堆滿整面牆，高雄「泡麵土地公」名號不脛而走，還吸引網紅拍片介紹。

昨天晚間廟方在臉書PO文，放上兩段影片，畫面中兩名女子帶著購物袋，看到泡麵架上有喜歡的口味就塞入袋中，絲毫不顧這是信眾的美意，兩人至少取走10多碗泡麵，滿足後才離開。

廟方說，早上整理環境時，泡麵架上的泡麵幾乎空蕩蕩，怪異的是垃圾區卻沒什麼泡麵碗，原來有人會當成逛大賣場一樣拿著袋子來掃貨。

廟方直言，這裡的泡麵是廟方以及參拜的香客們善意的分享，卻變成直接被拿光光，把影片放上來是想呼籲各位，泡麵歡迎香客在泡麵區當場享用，請勿貪心攜帶回家，「若依然有這樣的情況，我們將考慮不會再24小時開放泡麵區。」

轄區岡山警分局獲報後，今下午請宮廟負責人先完成報案，隨後調閱監視器畫面，掌握行竊的54歲蔡女及23歲林女身分，通知他們到案說明。

蔡女、林女到案後，警方查扣兩人竊得的18碗泡麵，兩人是朋友關係，並非窮到餓肚子拿泡麵果腹，僅是見泡麵架有許多泡麵可拿，便起貪念拿了許多碗回家，全案警詢後，將2人依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

高雄永安區烏林投玄德宮提供信眾免費泡麵，結果兩女曲解美意，將信眾奉獻的泡麵竊走，讓廟方氣炸。取自玄德宮粉絲頁。
高雄永安區烏林投玄德宮提供信眾免費泡麵，結果兩女曲解美意，將信眾奉獻的泡麵竊走，讓廟方氣炸。取自玄德宮粉絲頁。
高雄永安區烏林投玄德宮提供信眾免費泡麵，結果兩女曲解美意，將信眾奉獻的泡麵竊走，讓廟方氣炸。取自玄德宮粉絲頁。
高雄永安區烏林投玄德宮提供信眾免費泡麵，結果兩女曲解美意，將信眾奉獻的泡麵竊走，讓廟方氣炸。取自玄德宮粉絲頁。

土地公 岡山 泡麵 監視器 竊盜

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