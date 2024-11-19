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台中台灣大道一段車流大 機車騎士撞公車倒地…又被公車撞擊
台中市鍾姓男子在今天下午騎機車行經北區台灣大道一段時，當時車流量多，鍾先碰撞當時正在下客的一輛公車後，又被另輛公車撞上，鍾腰部有多處挫傷，送醫後無生命危險，三人都無酒駕，詳細肇因需待後續釐清。
第二警分局在今天下午3時37分許獲報，指稱在北區台灣大道一段、文正派出所附近，有機車與公車的交通事故，警員到場地調查，案發時是鍾姓男子（34歲）騎機車由台灣大道一段往中華西路方向行駛（西往東方向），行經事故地點時，先與陳姓男子（53歲）駕駛的公車碰撞，機車倒地後，再遭同向由蔡姓男子（59歲）駕駛的公車撞擊。
鍾男因事故導致腰部多處擦挫傷，經送醫治療後無生命危險，警方依法對三名駕駛酒測，都無酒精濃度，詳細肇事原因仍需蒐集相關跡證進一步分析釐清。
第二警分局提醒，駕駛人行駛主要幹道時應與前後車輛保持適當車距，尤其遇到大客車上下客或變換車道，應減速並讓行，以避免意外發生。
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