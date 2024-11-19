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詐騙集團吸收外籍車手 女子交付122萬才驚覺被騙

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪警分局偵破一起網路投資詐騙，女子被騙122萬元後驚覺有異報案，第四次詐騙集團重施故伎，派車手在超商取款100萬元時當場被逮，警方起出假合約書及假收據等證物，赫然發現22歲葉姓車手是新加坡籍華人，被吸收後以觀光名義入境到處行騙。

警方調查，這名女子日前在臉書瀏覽投資廣告，加入假投資顧問提供LINE群組，陷入詐欺集團陷阱，對方以「保證獲利」等話術，詐騙被害人3度交付現金逾百萬元，卻一直沒有拿半毛獲利，擔心是否被詐，前往派出所詢問後決定與警方聯手逮人。

礁溪警分局獲報後組成專案小組偵辦，第四次車手再次面交取款之際，當場緝獲葉姓外籍車手，查扣犯案用假合約書、工作證、收據及百萬元現金，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，將擴大追溯詐欺集團上游。

警方進一步查出葉姓車手身分，是新加坡籍華人，講了一口流利中文，使得被害人不疑有他，葉男沒有固定工作，缺錢花用被台灣詐騙集團吸收，以觀光名義來台擔任加入行騙。警方呼籲，投資廣告若有「保證獲利」、「穩賺不賠」，必定是詐騙，提醒大家不要輕信來源不明投資管道，如有疑問請撥165防詐騙諮詢專線，或打110向警方尋求協助。

警方查扣犯案用假合約書、工作證、收據及百萬元現金，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。圖／警方提供
警方查扣犯案用假合約書、工作證、收據及百萬元現金，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。圖／警方提供
礁溪警方逮到外籍車手，守住被害女子百萬元現金。圖／警方提供
礁溪警方逮到外籍車手，守住被害女子百萬元現金。圖／警方提供
礁溪警方逮到一名詐騙集團的外籍車手，案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，將擴大追溯詐欺集團上游。圖／警方提供
礁溪警方逮到一名詐騙集團的外籍車手，案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，將擴大追溯詐欺集團上游。圖／警方提供

詐欺 詐騙集團 車手

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