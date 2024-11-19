板橋男輕生前曾怨施工粉塵 工地若違規屬實市府將開罰

新北市板橋某大樓昨下午傳出有民眾輕生，送醫後不治，該民眾後被發現曾多次向新北市府陳情一樓因施工造成整棟大樓灰塵四散，要求停工無效，因此輕生要求市府注重此事，民代要求市府須解釋是否太怠惰、推託才導致悲劇。環保局指出三次稽查明確告知業者應注意事項，也立即回覆陳情人全案處理進度。

昨天中午板橋一棟大樓有民眾輕生，送醫後不治身亡，該名死者於本月13日開始在臉書不斷表示，因為因一樓拆除裝潢，導致整棟大樓都是粉塵，多次向管委會及市府陳情無效，批評主管單位等同虛設，他昨天中午則再次打電話給新北市府反映並將畫面貼上臉書表示「立刻通知市長侯友宜，如果一般管道陳情無效，市民需要付出生命的付出，才能喚起各位良心跟責任，才會在乎市民無助的求救」，沒想到隨後就以輕生激烈手段抗議。

新北市議員黃淑君表示，對此憾事表達遺憾，希望市府能積極面對亡者訴求，檢討陳情通報機制，落實社區居家安全，保障人民生活權益。

新北議員戴瑋姍表示，侯友宜要出面解釋市民求助為何沒有結果，導致過程屢受挫以死強烈控訴，市府要說明為何不停工、為何不要求廠商公安及環境整理，為何放任拆除過程沒有維護居民需求，市府是否太怠惰、推託才導致悲劇。

新北市環保局指出，曾在11月10、12和14日接獲陳情，因此三度前往現場稽查，確認施工作業是否有違反環保法令。前兩次到場時工地未作業，皆責請該社區管委會代為轉知施工業者加強防制措施。14日第三度稽查，當下未發現明顯粉塵逸散致空汙情事，但當面明確告知業者應注意事項，也立即回覆陳情人全案處理進度。

新北市府工務局表示，該店家6月申請裝修及拆除執照施工許可，依據建築法規定建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施，全案會同環保局會勘處理，若違反上述規定屬實，最高可罰9萬元。市府強調面對市民的陳情與需求，都在第一時間儘速了解並回應。

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