國道追撞棄車…網傳「多人徒步離開」 越籍駕駛3小時後現身做筆錄
國道3號南下苑裡路段17日晚間發生追撞事故，網路流傳影片當時有多人徒步離開事故現場，懷疑是失聯移工；警方說，越籍男子3小時後現身自稱是駕駛，正通知車主釐清案情。
國道公路警察局第2大隊今天表示，1輛廂型車17日晚間6時許行經國道3號南下155.6公里苗栗縣苑裡路段，於內側車道疑因未保持安全距離，追撞前方由43歲林姓男子駕駛的自小客車，事故造成2車車損，無人員受傷。
有民眾當時行經該路段，發現前方發生追撞事故，卻有多名男子沿著國道內線逆向徒步行走，將行車紀錄器影像分享至社群平台Threads發文「不可能在國道跑馬拉松吧，應該是逃逸外勞」。
國道警方指出，員警到事故現場處理時未見銀色廂型車駕駛及乘客，直到晚間9時許，越南籍23歲黃姓男子由友人陪同搭計程車前往國道警察局第2大隊後龍分隊，黃男自稱是肇事車輛駕駛。
警方表示，經對黃男及遭追撞自小客車駕駛酒測均為零，後續將調閱該路段CCTV影像及ETC門架資料進行比對，並聯繫通知廂型車車主到案說明以釐清案情，如有違規行為，將依規定製單舉發。
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