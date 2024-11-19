快訊

獨／雇員招考不公？員工爆料工會理事兒觀摩場地、預先練習 台電回應了

才動「開心」手術換瓣膜 趙少康又傳肝臟破裂… 醫：抗凝血劑恐致止血延長

國道追撞棄車…網傳「多人徒步離開」 越籍駕駛3小時後現身做筆錄

中央社／ 苗栗縣19日電

國道3號南下苑裡路段17日晚間發生追撞事故，網路流傳影片當時有多人徒步離開事故現場，懷疑是失聯移工；警方說，越籍男子3小時後現身自稱是駕駛，正通知車主釐清案情。

國道公路警察局第2大隊今天表示，1輛廂型車17日晚間6時許行經國道3號南下155.6公里苗栗縣苑裡路段，於內側車道疑因未保持安全距離，追撞前方由43歲林姓男子駕駛的自小客車，事故造成2車車損，無人員受傷。

有民眾當時行經該路段，發現前方發生追撞事故，卻有多名男子沿著國道內線逆向徒步行走，將行車紀錄器影像分享至社群平台Threads發文「不可能在國道跑馬拉松吧，應該是逃逸外勞」。

國道警方指出，員警到事故現場處理時未見銀色廂型車駕駛及乘客，直到晚間9時許，越南籍23歲黃姓男子由友人陪同搭計程車前往國道警察局第2大隊後龍分隊，黃男自稱是肇事車輛駕駛。

警方表示，經對黃男及遭追撞自小客車駕駛酒測均為零，後續將調閱該路段CCTV影像及ETC門架資料進行比對，並聯繫通知廂型車車主到案說明以釐清案情，如有違規行為，將依規定製單舉發。

國道 移工 車主 車禍

延伸閱讀

疑變換車道不慎3車追撞釀3傷 台64線大塞車回堵4公里

國道1號3車追撞車流回堵2公里 警消派員排除中

公車追撞釀1死15傷 傳肇事駕駛犯後露出「闖大禍的傻笑」

台北市公車追撞釀1死15傷 公運處開罰2業者各9萬元

相關新聞

高雄「泡麵土地公」爆紅 2女大白天竊走10多碗廟方氣炸

南投「泡麵土地公」聞名全台，高雄永安區也有泡麵土地公。永安烏林投玄德宮今年初提供泡麵給香客享用，吸引人潮絡繹不絕，但昨早...

影／苗栗晨運老婦橫跨馬路被撞死 20歲男無駕照開租賃車

苗栗縣頭份市銀河路今天清晨5點多發生晨運老婦橫跨道路時被轎車撞擊身亡的不幸意外，涉嫌肇事的鍾姓男子年僅20歲，沒有酒駕，...

詐騙集團吸收外籍車手 女子交付122萬才驚覺被騙

宜蘭礁溪警分局偵破一起網路投資詐騙，女子被騙122萬元後驚覺有異報案，第四次詐騙集團重施故伎，派車手在超商取款100萬元...

影／爆氣男路上猛推八旬老婦 家人稱「非第一次」同意強制送醫

高雄市1名男子今天中午在路上突然情緒不穩，推到1名路過的八旬老婦，老婦倒地，臉部和手腳受傷，幸好路上沒車輛，不然後果不堪...

溪水暴漲困沙洲…釣魚翁抓著汪洋中漂流木 堅持1小時驚險獲救

嘉義縣60多歲男子今早到八掌溪捕魚，拿著魚具就徒步走下沙洲，直到中午溪水暴漲，他要離開時已走不了，穿著短褲短袖受困沙洲，...

女兒誤信交友投資美妝店 父匯款時行員查覺有異阻詐

屏東縣里港鄉曾姓老翁月初到里港農會土庫分部匯款30萬元給女兒，曾姓老翁說，女兒交友稱投資美妝店30萬元，行員察覺有異通報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。