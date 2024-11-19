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溪水暴漲困沙洲…釣魚翁抓著汪洋中漂流木 堅持1小時驚險獲救

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣60多歲男子今早到八掌溪捕魚，拿著魚具就徒步走下沙洲，直到中午溪水暴漲，他要離開時已走不了，穿著短褲短袖受困沙洲，拉著汪洋中的漂流木載浮載沉，民眾見狀報請警消協助救援，最後男子搭乘膠筏上岸，還不忘帶上辛苦捕撈的漁獲，結束驚魂記。

警方表示，今早接獲民眾報案稱，60多歲男子早上10點多去八掌溪捕魚，男子獨自在沙洲收拾漁具及漁獲，直到11點多溪水突然暴漲，男子回神已無法步行上岸，男子抓著漂流木在水面載浮載沉，立即通報消防協助救援，最終在12點多將男子順利救上岸。

60多歲男子受困沙洲距離岸邊約200公尺，他抓著漂流木堅持約1個小時，直到消防人員獲報趕到現場，開著膠筏靠近男子，先將男子拉上船後，再讓他穿戴救生裝備，還有人在岸邊焦急呼喊，男子獲救上岸後，因意識清楚、無明顯外傷，拒絕送醫。

警消提醒，近日午後常有大雨發生，民眾切記不可在有「禁止游泳」、「水深危險」等標誌區域內戲水，也要留意每日漲潮時間，穿戴合格救生裝備，避免溺水不幸事件發生。

嘉義縣60歲捕魚男子今早受困沙洲，抓著漂流木堅持1小時，最後順利獲救。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣60歲捕魚男子今早受困沙洲，抓著漂流木堅持1小時，最後順利獲救。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣60歲捕魚男子今早受困沙洲，抓著漂流木堅持1小時，最後順利獲救。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣60歲捕魚男子今早受困沙洲，抓著漂流木堅持1小時，最後順利獲救。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣60歲捕魚男子今早受困沙洲，抓著漂流木堅持1小時，最後順利獲救。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣60歲捕魚男子今早受困沙洲，抓著漂流木堅持1小時，最後順利獲救。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義 漂流木

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