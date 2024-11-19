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提供泡麵美意遭曲解！2女闖高雄「泡麵土地公」搜刮10多碗 廟方怒了

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高雄「泡麵土地公」爆紅 2女大白天竊走10多碗廟方氣炸

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

南投「泡麵土地公」聞名全台，高雄永安區也有泡麵土地公。永安烏林投玄德宮今年初提供泡麵給香客享用，吸引人潮絡繹不絕，但昨早廟方發現泡麵架遭掃空，調閱監視器才發現有不明女子來「掃貨」，貪心行為氣得廟方PO網，還撂下重話，「若仍有人貪心，考慮不再提供泡麵。」

玄德宮位於永安區的烏林投社區，附近違興達港和興達發電廠，廟裡主祀福德正神，也有供奉二尪王爺、中壇元帥、虎王公等神明，很多在地人會來拜拜求平安。

今年廟方在旁設立泡麵區，很多民眾來拜拜，除了會帶上常見的供品、金紙一起外，也會帶泡麵供奉，拜完後泡麵留在廟裡，幾乎堆滿整面牆，高雄「泡麵土地公」名號不脛而走，還吸引網紅拍片介紹。

昨天晚間廟方在臉書PO文，放上兩段影片，畫面中兩名女子帶著購物袋，看到泡麵架上有喜歡的口味就塞入袋中，絲毫不顧這是信眾的美意，兩人至少取走10多碗泡麵，滿足後才離開。

廟方說，早上整理環境時，泡麵架上的泡麵幾乎空蕩蕩，怪異的是垃圾區卻沒什麼泡麵碗，原來有人會當成逛大賣場一樣拿著袋子來掃貨。

廟方直言，這裡的泡麵是廟方以及參拜的香客們善意的分享，卻變成直接被拿光光，把影片放上來是想呼籲各位，泡麵歡迎香客在泡麵區當場享用，請勿貪心攜帶回家，「若依然有這樣的情況，我們將考慮不會再24小時開放泡麵區。」

高雄永安區烏林投玄德宮提供信眾免費泡麵，結果兩女曲解美意，將信眾奉獻的泡麵竊走，讓廟方氣炸。取自玄德宮粉絲頁。
高雄永安區烏林投玄德宮提供信眾免費泡麵，結果兩女曲解美意，將信眾奉獻的泡麵竊走，讓廟方氣炸。取自玄德宮粉絲頁。
高雄永安區烏林投玄德宮提供信眾免費泡麵，結果兩女曲解美意，將信眾奉獻的泡麵竊走，讓廟方氣炸。取自玄德宮粉絲頁。
高雄永安區烏林投玄德宮提供信眾免費泡麵，結果兩女曲解美意，將信眾奉獻的泡麵竊走，讓廟方氣炸。取自玄德宮粉絲頁。

供品 土地公 拜拜 泡麵

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