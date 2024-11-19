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女兒誤信交友投資美妝店 父匯款時行員查覺有異阻詐

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣里港鄉曾姓老翁月初到里港農會土庫分部匯款30萬元給女兒，曾姓老翁說，女兒交友稱投資美妝店30萬元，行員察覺有異通報警方，警方到場發現，女兒在網路交友認識稱投資美妝店，警方一聽就知道是詐騙集團手法，成功阻詐。

里港警分局指出，林姓行員關懷提問，發現有異狀，趕緊通知警方到場，警方到場了解，曾姓老翁的女兒在網路上認識詐騙集團投資交友，慫恿女兒投資美妝店30萬元，警方及時攔阻。

里港警方統計，今年10月轄內6個鄉共發生51件詐騙案，財損金額達1031萬1043元。詐騙手法分析，詐欺手法前5名依序為假投資(占23.5%)、假網拍(占19.6%)、中獎通知(占11.8%)、騙取金融帳戶卡片(占9.8%)、假交友(徵婚詐財)(占5.8%)、假借銀行貸款詐財(占5.8%)及解除分期付款(占5.8%)。

里港警方指出，假投資詐騙的手法件數、財損皆位居各類手法首位，今年10月，里港分局轄內6鄉的被害人假投資詐騙、假交友(徵婚詐財)、解除分期付款(騙賣家)、假求職及中獎通知等五大類案件，損失已有1031萬1043元，占財損總額近9成5，其中又以假投資詐騙案件財損金額占比最高，案件數占23.5%，財損金額占比高達64.1%。

警方提醒，為降低詐騙案發生，持續推動警勤區勤查入戶宣導，有鑒於投資詐騙案件危害民眾財產甚鉅，已和金融機構建立聯繫管道，加強第一線臨櫃攔阻，今年1至10月詐騙攔阻成功件數為29件，總金額達832萬7242元。

里港農會土庫分部關懷提問時發現老翁匯款有異狀，趕緊通報警方，成功攔阻匯款。圖／警方提供
里港農會土庫分部關懷提問時發現老翁匯款有異狀，趕緊通報警方，成功攔阻匯款。圖／警方提供

屏東縣 美妝 詐欺 詐騙集團

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