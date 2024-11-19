影／驚險畫面 台中向上路長下坡…大貨車煞車失靈一路撞

台中市沙鹿區向上路長下坡路段又發生車禍，今天有一輛大貨車疑煞車失靈撞毀區間測速門架，大貨車再滑到對向車道撞上轎車，倒下的門架也壓損轎車，共有5車受損，3人受傷，驚險畫面被後方車輛行車記錄器拍下，肇事原因由警方調查中。

警方調查，今天上午10時，沙鹿區向上路六段800號前，30歲謝姓男子駕大貨車載廢土，沿向上路行駛下坡路段，疑似煞車失靈車輛往內線自撞中央分隔島及區間測速門架，再翻覆滑行到對向車道，撞擊對向車道，由39歲曾姓男子駕駛的轎車，造成大貨車駕駛謝男、轎車駕駛曾男及乘客蔡男等3人受傷。

大貨車撞毀區間測速門架倒下時，分別撞擊陳男、梁男、莊男、嚴男駕駛等4輛轎車，造成梁男所載女乘客就醫；受傷駕駛及乘客分別送光田及童醫院就醫，傷勢無大礙，4名駕駛經酒測後均無酒駕情事。