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影／驚險畫面 台中向上路長下坡…大貨車煞車失靈一路撞
台中市沙鹿區向上路長下坡路段又發生車禍，今天有一輛大貨車疑煞車失靈撞毀區間測速門架，大貨車再滑到對向車道撞上轎車，倒下的門架也壓損轎車，共有5車受損，3人受傷，驚險畫面被後方車輛行車記錄器拍下，肇事原因由警方調查中。
警方調查，今天上午10時，沙鹿區向上路六段800號前，30歲謝姓男子駕大貨車載廢土，沿向上路行駛下坡路段，疑似煞車失靈車輛往內線自撞中央分隔島及區間測速門架，再翻覆滑行到對向車道，撞擊對向車道，由39歲曾姓男子駕駛的轎車，造成大貨車駕駛謝男、轎車駕駛曾男及乘客蔡男等3人受傷。
大貨車撞毀區間測速門架倒下時，分別撞擊陳男、梁男、莊男、嚴男駕駛等4輛轎車，造成梁男所載女乘客就醫；受傷駕駛及乘客分別送光田及童醫院就醫，傷勢無大礙，4名駕駛經酒測後均無酒駕情事。
翻車又波及多車的車禍造成向上路下坡內側2車道及上坡快車道3車道共5車道封閉，警方在場處理，也呼籲駕駛人，行經向上路下坡路段應降低排檔行駛，行車前亦應檢查機械零件、車輛狀況確認安全無虞後再行上路，以維護自已及他人生命財產安全。
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