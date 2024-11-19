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影／苗栗晨運老婦橫跨馬路被撞死 20歲男無駕照開租賃車

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市銀河路今天清晨5點多發生晨運老婦橫跨道路時被轎車撞擊身亡的不幸意外，涉嫌肇事的鍾姓男子年僅20歲，沒有酒駕，但也沒駕照，警方調查後將依「過失致死」罪嫌將他移送法辦。

警方初步調查，車禍發生時天色仍昏暗，黃姓老婦（39年次）橫跨銀河路時，被鍾姓男子（93年次）由南往北行駛的白色轎車撞上，老婦彈飛至路邊，消防局救護人員趕到時，老婦已無生命徵象，救護人員在現場緊急實施CPR（心肺復甦術）後送醫，但老婦傷勢過重，搶救無效

涉嫌肇事的鍾姓男子沒有酒駕，無照駕駛白色的租賃車，檢方下午將相驗，全案將依過失致死罪嫌追究刑責。

警方再次呼籲，清晨及夜間或天色昏暗時，車輛駕駛人務必要注意車前狀況並小心慢行，高齡年長者清晨及夜間外出時請穿著亮色系衣物，防止交通事故發生。

白色轎車撞及老婦後，停在前方中線位置。圖／記者胡蓬生翻攝
白色轎車撞及老婦後，停在前方中線位置。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市銀河路清晨5點多發生晨運老婦橫跨道路被轎車撞擊身亡的不幸意外。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市銀河路清晨5點多發生晨運老婦橫跨道路被轎車撞擊身亡的不幸意外。圖／記者胡蓬生翻攝

交通事故 老婦 過失致死 駕照

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