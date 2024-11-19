桃園7旬翁摔水溝頭部流血 獨居又輕度失智忘返家路

桃園市楊梅區昨凌晨1名75歲鍾姓老翁騎乘機車不慎自摔，臉部有明顯傷勢血流不止，員警獲報後前往協助，並送醫救治，所幸上午已可返家出院，不過輕度失智的鍾翁不知如何返家，警方得知後調閱監視器同時派員前往機車自摔停放處查訪周邊里民，最終得知住處將他平安送返家，由於鍾翁獨居，警方也通報里長，請他們協助介入關壞。

楊梅警分局幼獅派出所接獲報案，稱楊梅區梅高路一段49巷16弄有人騎車自摔，到場後發現鍾翁自摔於水溝蓋旁，臉部有明顯傷勢血流不止，員警立刻通報救護人員到場協助送醫治療。昨早上11時許已可出院返家休養，由於鍾翁有輕微失智不知如何返家，幼獅派出所警員曾瑋軒、陳展晧接獲消防隊通報後，便趕赴醫院將其帶返派出所查證身分，但老翁因車禍撞傷頭部及輕度失智，無法很清楚表達，員警只好調閱監視器同時派員前往機車自摔停放處查訪周邊里民，最終得知老翁住處將他平安送返家，由於老翁獨自一人居住員警也叮囑鄰居協助關心老翁生活狀況，並通報里長請他協助通報市府單位協助社會救助提供老翁資源。