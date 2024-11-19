疑變換車道不慎3車追撞釀3傷 台64線大塞車回堵4公里
新北市45歲李女今天上午開車行經台64線東向23.9公里處時，疑因變換車道不慎追撞42歲鄭男轎車，鄭男車輛被撞後左偏再遭後方陳男轎車追撞導致3人受傷，所幸送醫後均無礙。但這起車禍也造成台64線大塞車，直到警方排除線場後車流才緩解。
中和警方今天上午7時許接獲報案，台64線快速道路東向23.9公里處發生3車追撞車禍。警方及救護人員獲報趕抵，將受傷的3人送醫，所幸均無生命危險。警方調查，肇事的45歲李姓女子行經該路段時，疑因變換車道不慎追撞42歲鄭男駕駛的轎車，鄭男被撞後左偏再遭後方35歲陳男駕駛的車輛追撞。
救護人員發現李女並未受傷，而駕駛鄭男右腳擦挫傷、鄭男車上乘客後頸扭傷，另一名駕駛陳男則是雙手手掌割傷，3名傷者經送醫後均無生命危險。警方立即在現場進行疏導，但因時值上班尖峰時刻，3輛事故車將東向車道全部堵住，導致車流一度回堵致大漢橋。警方已進行採證並將調閱監視器釐清車禍肇則歸屬。
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