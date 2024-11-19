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五旬男宜蘭登山弄丟手機返回找 搜救人員見手機、雨傘卻找不到人

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

新北55歲鍾姓男子16日隨登山社團到宜蘭大同鄉登山，17日到寒溪村古魯林道，上午不慎弄丟手機，脫隊尋找，從此失聯；同行友人報案，宜蘭縣消防局昨（18）日上午開始搜救，尋獲鍾男的手機、雨傘等，卻沒有找到本人，持續搜救中。

宜縣消防局指出，鍾男與登山社團一行20人16日前往寒溪村，預定17日下午下山；鍾男17日上午9時許，發現搞丟手機，自行脫隊尋找，同行人下午4時半許下山後，發現鍾男沒跟著下山，撥打手機也沒接，通報新北市消防局，17日晚上11時許轉報宜蘭。

宜縣消防局、警察局、林業保育署宜蘭分署及山友共37人搜救團隊18日上午5時集結，攜帶熱顯像空拍機前往搜救，上午10時43分發現鍾男弄丟的手機；由於雨勢持續到夜裡，山區起霧且路面濕滑，昨日搜救未果。

搜救團隊今天上午5時再次出發，隊伍擴大到43人，9時39分發現鍾男遺落的雨傘等物品，目前持續擴大搜索，將視天候狀況使用無人機。

新北鍾姓男子到宜蘭登山，為了尋找手機脫隊失聯，搜救團隊尋獲他的手機和雨傘等物，卻還沒找到人。圖／宜蘭縣消防局提供
新北鍾姓男子到宜蘭登山，為了尋找手機脫隊失聯，搜救團隊尋獲他的手機和雨傘等物，卻還沒找到人。圖／宜蘭縣消防局提供

失聯 宜蘭 空拍機 警察 雨傘

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