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影／彰化女碩士生跳溪身懸空 警拚盡全力緊抓手不放 幸運搶回一命

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

一名國立大學女碩士生昨天下午到彰化市大度橋欲跳溪尋短，彰化分局大竹派出所巡邏員警員陳驄勝與蔡政哲立即趕往現場救人，就在女學生縱身向下跳時，陳驄勝即時拉住她的手，女學生身體懸空，陳員緊抓不放，二人與支援員警終於把女學生從鬼門關搶救回來。

大竹派出所昨天下午3時接獲報案，一名女子企圖在大度橋護欄外輕生，線上巡邏警員陳驄勝及蔡政哲火速趕往現場，當他們抵達現場時，看到女子已站上大肚橋護欄外側，女子看到員警，竟立即往下跳，陳驄勝馬上飛奔上前，千鈞一髮之際抓到女碩生的手。

女碩生的身體已懸空在外，陳驄勝緊緊抓住，一旁的蔡政哲和後續到場的巡佐江明坤、警員鄧政倫4人展開一場與死神的拔河，在驚險中把女碩生拉上岸，並將她護送到彰化基督教醫院接受後續醫療與心理評估，並通知家屬前往醫院陪同，據家屬表示，27歲女碩生這兩年精神狀況較差，尋短原因了解中。

陳驄勝為了拉住女學生，手也拉傷，不過他說，能救回一條生命很值得。警方也呼籲遇到困難時應向親友或專業資源求助，勿輕言放棄生命，親友及社會會給予溫暖協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

一名女碩士生昨天下午到彰化市大度橋欲跳溪尋短，員警千鈞一髮之際抓到女碩生的手，成功將她從鬼門關搶救回來。圖／警方提供
一名女碩士生昨天下午到彰化市大度橋欲跳溪尋短，員警千鈞一髮之際抓到女碩生的手，成功將她從鬼門關搶救回來。圖／警方提供
一名女碩士生昨天下午到彰化市大度橋欲跳溪尋短，員警千鈞一髮之際抓到女碩生的手，成功將她從鬼門關搶救回來。圖／警方提供
一名女碩士生昨天下午到彰化市大度橋欲跳溪尋短，員警千鈞一髮之際抓到女碩生的手，成功將她從鬼門關搶救回來。圖／警方提供
一名女碩士生昨天下午到彰化市大度橋欲跳溪尋短，員警千鈞一髮之際抓到女碩生的手，成功將她從鬼門關搶救回來。圖／警方提供
一名女碩士生昨天下午到彰化市大度橋欲跳溪尋短，員警千鈞一髮之際抓到女碩生的手，成功將她從鬼門關搶救回來。圖／警方提供

彰化 警察

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