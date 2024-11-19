苗縣77歲老翁突失聯逾10小時 原因竟是被房間衣櫃壓住

苗栗縣苑裡鎮一名77歲鄭姓老翁，上周五準備獨自搭車北上看診，但下午約診時間家屬遲未在醫院與他碰頭，手機多次撥打無人接聽，家屬到車站周邊尋人也一無所獲，失聯逾10小時才向苑裡警方報請協尋；當晚警方上門尋人才發現鄭翁竟是被傾倒衣櫃壓住，動彈不得，幸送醫診治並無大礙。

據了解，鄭姓老翁身子骨還算硬朗，子女都在外，獨自在苑裡老家透天厝生活，上周五上午他原要搭車到台北前往台大醫院由兒子陪同門診，但直到下午約診牌號將近，父子遲未碰頭，鄭男多次撥打其父手機也都無人接聽，直覺可能是迷路，隨後沿途前往車站周邊尋人，但苦尋未果。

鄭翁女兒獲悉父親失聯，日落後也趕回到老家找人，發現大門深鎖，她因沒鑰匙進門，見屋內無燈光、大聲喊叫也無人應答，直覺父親出門人應該不在家裡，焦急之下向警方請求協助。

當晚9點左右，苑裡社苓派出所接獲家屬報請協尋，立即展開搜查行動，於轄區內沿線搜尋老翁的下落，也協請同仁透過監視錄影畫面過濾、尋找行蹤；最後確定老翁的手機定位坐落在社苓住處，便與家屬趕往查看。

當班警員張雯傑、邱垂凱前往鄭家，訪查連棟鄰居獲悉未見老翁出門，研判老翁可能在屋內出狀況，經破門而入才發現鄭翁竟是被一樓房內傾倒的衣櫃壓住下半身，無力脫困，根本沒出門。當下兩員警立即協助將衣物櫃搬正並攙扶鄭翁起身，所幸他意識清醒，無生命危險，後續通知救護人員協助送醫。