新北妙齡女開「試乘車」上路自撞護欄 車頭全爛…這下賠大了
新北市21歲李女昨天下午駕駛試乘車，載父母及售車業務上路試駕。不料李女行經三重區新北環快汽車道時，疑因路況不熟不慎自撞機車道施工護欄，整輛車車頭嚴重毀損，所幸車上4人均未受傷，詳細肇事原因仍待釐清。但李女恐將面臨車廠索賠。
據了解，21歲李姓女子昨天下午與父母親至車廠賞車，選中1輛要價80萬起的試乘車試駕，父母親及售車業務均一起同車上路。當李女行經三重區新北環快汽車道時，疑因路況不熟不慎自撞路旁機車道施工護欄，巨大的撞擊力導致車頭嚴重毀損，引擎蓋破損、前保險桿也脫落，所幸車上4人均未受傷。
三重警方獲報趕抵，立即疏導新北環快汽車道往板橋方向車流，並於晚間6時許將事故現場排除開放全線車道通行，詳細肇事原因尚待釐清中。
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