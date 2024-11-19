台中市警局長李文章用預備金 花67萬掛廣告「麥鐵齒」

台中市警局長李文章為宣導反詐觀念，從今年10月22日開始，在西屯區台灣大道、朝富路口，租賃一面廣告牆，宣傳「麥鐵齒」，提醒市民不要加入強調「保證獲利」、「穩賺不賠」的投資群組，恐落入詐團陷阱。市警局表示，該面廣告製作與租賃費用，花費67.7萬元，租賃期為半年，由局長第一預備金支應。

市警局長李文章說，詐騙手法不斷變種翻新，像病毒一樣無孔不入，不要以為不會被騙，天下沒有白吃的午餐，牢記市警局廣告內容，就能降低受騙風險，凡標榜高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如有疑問請撥打165或110專線查證。

台中市警局統計，今年今年1月至10月間，台中有2萬5409件詐騙案，財損金額有128億976萬餘元，換算平均每小時發生3.48件詐欺案，平均每件詐騙財損176萬元；詐騙案件中，又以「假投資」詐騙的財損金額最高，可見「投資詐騙」猖獗。

台中市警局指出，由於市民朋友接收訊息管道多元，擇定該處交通要道刊登廣告，廣告高42.9尺，寬30尺，目的就是要吸引民眾目光，提醒市民提高警覺，希望減少市民受害。