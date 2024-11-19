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影／誇張畫面曝！新北男頭頂塑膠椅騎車逛大街 警最高可罰600

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名男子日前騎車至三重區自強路一間賣場買塑膠椅，但男子竟將塑膠椅套在頭上騎車離開，離譜行徑被民眾拍下PO網。三重警表示男子行為已違反道交條例，依法可處300至600元罰款。但因影片拍攝時間及行為人身份不明確，目前尚未能舉發。

有網友在社會事新聞影音PO出一段影片，畫面中可見1名男騎士在三重區自強路一段一間賣場前，疑似剛購買了紅色塑膠椅欲離開，但男子疑因機車無法裝載塑膠椅，竟突發奇想將塑膠椅套在頭上，隨即騎車離開，離譜行為被路過民眾拍下PO網。

三重警方表示，影片中男子行為已違反道路交通管理處罰條例第31條：機車附載人員或物品未依規定，將會處行為人300至600元罰款，但因影片拍攝時間及行為人身份不明確，相關違規未能舉發。

男騎士疑剛從賣場買塑膠椅，竟將塑膠椅套在頭上。圖／擷取自社會事新聞影音
男騎士疑剛從賣場買塑膠椅，竟將塑膠椅套在頭上。圖／擷取自社會事新聞影音
騎士將紅色塑膠椅套在頭上騎車。圖／擷取自社會事新聞影音
騎士將紅色塑膠椅套在頭上騎車。圖／擷取自社會事新聞影音

三重 影片 機車騎士 罰款

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