台中柳川景觀步道橋下驚見男屍 警方排除外力介入
台中市中區柳川旁景觀步道橋下今上午驚傳1名男子死亡，當時因水利廠商巡檢時意外發現，警消獲報到場時男子已經明顯死亡，初步排除外力介入，警方經採證後確認是65歲黃姓男子，將聯繫其家屬到案，同時報請檢方相驗釐清死因。
台中第一分局今上午9點多獲報，中區民權路、柳川東路鄰近台中醫院側橋的下方出水口有1名男子死亡，當時因水利局委外廠商巡檢時意外發現，消防獲報到場確認已明顯死亡。
因當地銜接柳川景觀步道，不少民眾都會徒步沿著溪畔散步，今傳出死亡案鄰近步道與橋下銜接處，警消確認死者為65歲黃姓男子，經鑑識人員採證、調閱周邊監視器，初步排除外力介入，同時將聯繫黃的家屬、報請檢方相驗釐清死因。
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