快訊

內湖傳槍響！假投資詐騙5千萬車手拒檢駕車衝撞 警開11槍抓2人

iPhone 17 Air薄度曝！將成史上最薄iPhone 配台積電新晶片效能更高

留不住！北市和平新生天橋今開拆 30天完成封橋拆除作業

台中柳川景觀步道橋下驚見男屍 警方排除外力介入

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市中區柳川旁景觀步道橋下今上午驚傳1名男子死亡，當時因水利廠商巡檢時意外發現，警消獲報到場時男子已經明顯死亡，初步排除外力介入，警方經採證後確認是65歲黃姓男子，將聯繫其家屬到案，同時報請檢方相驗釐清死因。

台中第一分局今上午9點多獲報，中區民權路、柳川東路鄰近台中醫院側橋的下方出水口有1名男子死亡，當時因水利局委外廠商巡檢時意外發現，消防獲報到場確認已明顯死亡。

因當地銜接柳川景觀步道，不少民眾都會徒步沿著溪畔散步，今傳出死亡案鄰近步道與橋下銜接處，警消確認死者為65歲黃姓男子，經鑑識人員採證、調閱周邊監視器，初步排除外力介入，同時將聯繫黃的家屬、報請檢方相驗釐清死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝

台中市 死亡 監視器

延伸閱讀

新北冬日夜景步道再+1 板橋湳仔溝津渡橋柔光燈妝點浪漫

高市推動廢除公寓大廈化糞池 114年持續補助

花蓮溪出海口發現無身分男屍 警公布特徵盼釐清案情

花蓮溪出海口河床發現1無名男屍 警方籲民眾助找線索

相關新聞

台中柳川景觀步道橋下驚見男屍 警方排除外力介入

台中市中區柳川旁景觀步道橋下今上午驚傳1名男子死亡，當時因水利廠商巡檢時意外發現，警消獲報到場時男子已經明顯死亡，初步排...

高鐵揮拳亮刀暴力男聲押遭駁回 法官裁2萬9交保限居南投

一名男子本月16日在高鐵814車次列車上亮刀，警方前天在南投縣拘獲陳姓男子到案，查出陳因與女乘客爭執、爆發肢體衝突亮刀，...

影／誇張畫面曝！新北男頭頂塑膠椅騎車逛大街 警最高可罰600

新北市1名男子日前騎車至三重區自強路一間賣場買塑膠椅，但男子竟將塑膠椅套在頭上騎車離開，離譜行徑被民眾拍下PO網。三重警...

影／高雄街頭怪客暗夜來亂 店家忍無可忍報警公布影像

高雄市苓雅區近日出現「怪客」搗亂，商家放在店前的物品遭竊或損毀；有人將影像貼網，要商家保護好自己的東西」。警方獲報，發現...

影／馬籍男來台當車手 警所長大外割逮人…阻止隔天就返國

新北市賴男日前誤信臉書廣告匯5萬元投資，詐團食髓知味要他再繳15萬5千元，他才知遭詐立即報警。林口警方獲報要賴男假意配合...

沿途撒鐵釘為防飆車族追他？高雄「撒釘怪客」落網被起訴

高雄陳姓男子今年5月到10月間在中山四路沿路撒釘，警方獲報後組成專案小組，趁陳男犯案時依現行犯將他逮捕，陳男辯稱後方有人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。