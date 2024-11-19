高鐵揮拳亮刀暴力男聲押遭駁回 法官裁2萬9交保限居南投

一名男子本月16日在高鐵814車次列車上亮刀，警方前天在南投縣拘獲陳姓男子到案，查出陳因與女乘客爭執、爆發肢體衝突亮刀，昨將陳依傷害、恐嚇罪移送，檢方向法院聲押，台北地院今裁定駁回，諭陳以2萬9000元交保並限制住居在南投縣魚池鄉。

裁定書指出，陳所犯罪均為最重本刑2年以下之罪，他雖疑似湮滅證據，但案子已有被害人供述、證人供述、監視器畫面截圖、扣案刀械為證，所以，陳湮滅證據使案情陷於晦暗不明的可能性並不高。

法官認為，陳犯案後於現居地附近的南投縣遭拘提，應無出境出海長期逃避犯行的舉止，而檢方沒有就陳是否反覆實行犯罪之虞舉證，依比例原則權衡，裁定陳以2萬9000元具保，限制住居在南投縣魚池鄉。

檢警調查，陳姓男子16日一早購買自由票從台中搭乘高鐵北上，因車廂座位客滿，決定在車廂間通道席地而坐；上午10時列車行經苗栗站，被害人劉女見陳坐在地上，直接抬腳跨越陳的身體，引起陳的抱怨，劉女不以為然，繼續往其他車廂移動。

列車後來行經板橋站，陳起身走到第10車廂找劉女理論，旁人見狀勸阻，陳一怒之下將背包摔在地上，不慎掉出一把尖刀，陳撿起尖刀插在一旁的椅背折疊餐桌上，並毆打劉女，列車抵達台北站後陳下車逃逸。

警方接獲報案過濾監視器，鎖定40至50歲的陳姓男子涉案，還發現陳涉案後多次變裝、製造斷點規避查緝，前天下午3時55分循線在南投縣魚池鄉拘獲陳，將陳押送鐵路警察局台北分局偵處。