影／馬籍男來台當車手 警所長大外割逮人…阻止隔天就返國
新北市賴男日前誤信臉書廣告匯5萬元投資，詐團食髓知味要他再繳15萬5千元，他才知遭詐立即報警。林口警方獲報要賴男假意配合，16日下午趁30歲馬來西亞籍柯姓車手現身取款時將他壓制逮捕，詢後依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送法辦。
據了解，家住林口的賴姓男子日前瀏覽臉書時，發現投資廣告一時好奇加入投資群組，進而掉入詐騙陷阱被誘匯款5萬元。隨後對方以「購股需再繳款15萬5千元」為由欲進一步行騙，賴男此時才驚覺遭詐趕緊報警求助。
林口分局忠孝派出所所長梁世詮獲報，與文林派出所組成專案小組，並請賴男假意配合與對方相約面交。16日下午3時許當30歲柯姓車手現身取款時，所長梁世詮立即上前逮捕，不料柯男卻企圖掙脫，梁姓所長立即以大外割將柯姓車手壓制在地逮捕。
警方發現擔任車手的馬來西亞籍的柯姓男子日前假藉觀光名義來台，卻從事詐騙車手，且即將於隔天（17日）出境返國，所幸警方及時將他逮捕，詢後將柯男依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續溯源詐騙集團上游。
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