沿途撒鐵釘為防飆車族追他？高雄「撒釘怪客」落網被起訴

高雄陳姓男子今年5月到10月間在中山四路沿路撒釘，警方獲報後組成專案小組，趁陳男犯案時依現行犯將他逮捕，陳男辯稱後方有人追他才會撒鐵釘「希望降低飆車族速度」，保護自己安全，檢方認定陳已構成公共危險罪，今偵結將他起訴。

高雄市一名婦人求助國民黨籍市議員邱于軒，請邱幫忙處理林園撒釘子的人，婦人指稱因常帶小孩去上課或去市區買東西，若她一個人騎車跌倒沒關係，若載小朋友後果不堪設想，覺得很恐慌。

另有網友扮柯南，在沿海路沿途散步，在機車道撿了28支鐵釘，怒罵鐵釘怪客真的夭壽。另有受害民眾指，車子一個輪胎中5個釘子，還自嘲「誰能比我強」。

高雄市林園警分局獲報後組成專案小組，鎖定53歲陳姓男子涉案，陳非初犯，今年5月間和10月初，也曾在小港區沿海一路沿途丟鐵釘，被警方依公共危險罪函送檢方偵辦，即便涉及刑案，陳仍不罷手，繼續故技重施，視交通安全於不顧。

警方今年10月20日鎖定陳男下落，趁他撒釘時依公共危險罪現行犯逮捕送辦，雄檢偵辦時，陳男坦承他怕後方有人追他，才會隨身攜帶鐵釘，如果後面有車輛接近，他就會撒釘子，「希望降低飆車族速度」，保護自己安全。

檢方依據目擊證人說法，認定陳男除撒鐵釘外，還曾向快車道丟擲玻璃瓶，認定行為已構成公共危險罪，今偵結對他提起公訴。