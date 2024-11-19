快訊

內湖傳槍響！假投資詐騙5千萬車手拒檢駕車衝撞 警開11槍抓2人

iPhone 17 Air薄度曝！將成史上最薄iPhone 配台積電新晶片效能更高

留不住！北市和平新生天橋今開拆 30天完成封橋拆除作業

聽新聞
0:00 / 0:00

沿途撒鐵釘為防飆車族追他？高雄「撒釘怪客」落網被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓男子今年5月到10月間在中山四路沿路撒釘，警方獲報後組成專案小組，趁陳男犯案時依現行犯將他逮捕，陳男辯稱後方有人追他才會撒鐵釘「希望降低飆車族速度」，保護自己安全，檢方認定陳已構成公共危險罪，今偵結將他起訴。

高雄市一名婦人求助國民黨籍市議員邱于軒，請邱幫忙處理林園撒釘子的人，婦人指稱因常帶小孩去上課或去市區買東西，若她一個人騎車跌倒沒關係，若載小朋友後果不堪設想，覺得很恐慌。　

另有網友扮柯南，在沿海路沿途散步，在機車道撿了28支鐵釘，怒罵鐵釘怪客真的夭壽。另有受害民眾指，車子一個輪胎中5個釘子，還自嘲「誰能比我強」。

高雄市林園警分局獲報後組成專案小組，鎖定53歲陳姓男子涉案，陳非初犯，今年5月間和10月初，也曾在小港區沿海一路沿途丟鐵釘，被警方依公共危險罪函送檢方偵辦，即便涉及刑案，陳仍不罷手，繼續故技重施，視交通安全於不顧。

警方今年10月20日鎖定陳男下落，趁他撒釘時依公共危險罪現行犯逮捕送辦，雄檢偵辦時，陳男坦承他怕後方有人追他，才會隨身攜帶鐵釘，如果後面有車輛接近，他就會撒釘子，「希望降低飆車族速度」，保護自己安全。

檢方依據目擊證人說法，認定陳男除撒鐵釘外，還曾向快車道丟擲玻璃瓶，認定行為已構成公共危險罪，今偵結對他提起公訴。

陳男沿途撒鐵釘，今被雄檢起訴。記者石秀華／翻攝
陳男沿途撒鐵釘，今被雄檢起訴。記者石秀華／翻攝
陳男被逮時，身上還有工具袋裝滿鐵釘。記者石秀華／翻攝
陳男被逮時，身上還有工具袋裝滿鐵釘。記者石秀華／翻攝

車道 飆車族 高雄市

延伸閱讀

AirAsia高雄-沙巴航線啟航 推單程未稅1299元優惠價

影／高雄老婦賣菜一輩子將退休 走在最熟悉的回家路遇死劫

議員問綠能弊案有無延燒至高雄 政風處：目前所知沒有

高雄「撒釘怪客」被警盯上還沿路撒 警當場人贓俱獲慘了

相關新聞

又是台中向上路長下坡！大貨車翻車撞斷門架 波及6轎車3人送醫

國道三號龍井交流道下的台中市沙鹿區向上路長下坡路段今天上午10點發生重大車輛意外，一輛大貨車疑撞轎車後翻車再撞斷區間測門架...

台中柳川景觀步道橋下驚見男屍 警方排除外力介入

台中市中區柳川旁景觀步道橋下今上午驚傳1名男子死亡，當時因水利廠商巡檢時意外發現，警消獲報到場時男子已經明顯死亡，初步排...

高鐵揮拳亮刀暴力男聲押遭駁回 法官裁2萬9交保限居南投

一名男子本月16日在高鐵814車次列車上亮刀，警方前天在南投縣拘獲陳姓男子到案，查出陳因與女乘客爭執、爆發肢體衝突亮刀，...

影／誇張畫面曝！新北男頭頂塑膠椅騎車逛大街 警最高可罰600

新北市1名男子日前騎車至三重區自強路一間賣場買塑膠椅，但男子竟將塑膠椅套在頭上騎車離開，離譜行徑被民眾拍下PO網。三重警...

沿途撒鐵釘為防飆車族追他？高雄「撒釘怪客」落網被起訴

高雄陳姓男子今年5月到10月間在中山四路沿路撒釘，警方獲報後組成專案小組，趁陳男犯案時依現行犯將他逮捕，陳男辯稱後方有人...

影／客運左轉撞電動自行車 台南16歲女高中生捲車底影像曝光

台南市一輛客運巴士昨晚行經和緯路與公園口右轉彎，與和緯路直行的電動自行車發生碰撞，造成高中女騎士腳部擦挫傷，送醫治療後無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。