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影／台中婦堅持匯僅剩老本80萬 怕被家人罵…哭求警方別通知

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區一名70歲婦人昨天到沙鹿區某銀行要匯款身上全部所有的養老存款80萬元，行員檢視欲匯款的帳戶發現已被警示，她可能被騙，通報警方到場協助了解，林婦堅信未被騙，警方想聯絡她家人來勸阻，林婦突然哭求「不要通知我的家人，他們發現了會罵我，我不會匯了」。

台中市清水警分局光華派出所警員紀宇哲獲報後趕赴銀行，林婦表示日前看到網路投資訊息可以操作「當沖」獲利，自己及群組內朋友都有陸續收到獲利訊息，現要再加碼投資，匯款給投資公司帳戶。

警方苦口婆心向她說，遇到「假投資」，若獲利出金都是別人的贓款，林婦不敢相信表示「我現在被您們說到頭暈暈的，不知道要相信您們還是他們(詐團成員)」，行員答腔「當然要相信警察」，隨後接獲「投資專員」電話，詐團成員知道警察後隨即秒掛斷，再度撥打也無法接通；林婦還是不相信，向警方表示「對方說玩當沖犯法，會被抓，所以不能告訴警察，他們知道我身邊有警察，一定不敢接啊」。

警方要協助林婦封鎖對方帳號並報案，林婦反說「報警會害到他們耶，他是我好朋友耶，帳號不要封鎖啦。」，林婦堅信未遭騙，警方想要聯絡她家人來勸阻繼續匯款，林婦突然哭說「不要通知我的家人，他們發現了會罵我」，林婦才放棄匯款念頭並報案。

清水警分局長蔡慶星表示，近來詐騙集團設網路投資平台進行「假投資」詐騙，以「養、套、殺」方式，引誘民眾投資，將騙取他人的贓款作為「假投資獲利」出金給被害人，被害人覺得很輕易獲利後，就再度加碼投入資金，待自己的帳戶被警示時，才知道是騙局一場，除了自己成為詐欺及洗錢罪的共犯外，連同之前投入的本金，也無法向詐騙集團索賠。

台中市清水區一名婦人到沙鹿區某銀行要匯款身上全部所有的養老存款80萬元，行員檢視欲匯款的帳戶發現已被警示，她可能被騙，通報警方到場協助了解。圖／警方提供
台中市清水區一名婦人到沙鹿區某銀行要匯款身上全部所有的養老存款80萬元，行員檢視欲匯款的帳戶發現已被警示，她可能被騙，通報警方到場協助了解。圖／警方提供

家人 詐欺 詐騙集團 警察

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