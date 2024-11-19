影／台中婦堅持匯僅剩老本80萬 怕被家人罵…哭求警方別通知

台中市清水區一名70歲婦人昨天到沙鹿區某銀行要匯款身上全部所有的養老存款80萬元，行員檢視欲匯款的帳戶發現已被警示，她可能被騙，通報警方到場協助了解，林婦堅信未被騙，警方想聯絡她家人來勸阻，林婦突然哭求「不要通知我的家人，他們發現了會罵我，我不會匯了」。

台中市清水警分局光華派出所警員紀宇哲獲報後趕赴銀行，林婦表示日前看到網路投資訊息可以操作「當沖」獲利，自己及群組內朋友都有陸續收到獲利訊息，現要再加碼投資，匯款給投資公司帳戶。

警方苦口婆心向她說，遇到「假投資」，若獲利出金都是別人的贓款，林婦不敢相信表示「我現在被您們說到頭暈暈的，不知道要相信您們還是他們(詐團成員)」，行員答腔「當然要相信警察」，隨後接獲「投資專員」電話，詐團成員知道警察後隨即秒掛斷，再度撥打也無法接通；林婦還是不相信，向警方表示「對方說玩當沖犯法，會被抓，所以不能告訴警察，他們知道我身邊有警察，一定不敢接啊」。

警方要協助林婦封鎖對方帳號並報案，林婦反說「報警會害到他們耶，他是我好朋友耶，帳號不要封鎖啦。」，林婦堅信未遭騙，警方想要聯絡她家人來勸阻繼續匯款，林婦突然哭說「不要通知我的家人，他們發現了會罵我」，林婦才放棄匯款念頭並報案。