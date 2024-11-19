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影／客運左轉撞電動自行車 台南16歲女高中生捲車底影像曝光

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市一輛客運巴士昨晚行經和緯路與公園口右轉彎，與和緯路直行的電動自行車發生碰撞，造成高中女騎士腳部擦挫傷，送醫治療後無大礙，驚悚影像今天曝光。

據了解，昨天晚上7點50分，一輛客運於和緯路與公園口右轉彎，與和緯路直行的電動自行車發生碰撞，造成高中女騎士腳部擦挫傷，送醫治療後無大礙，警方調查雙方駕駛都沒有酒駕。

這名騎電動自行車的16歲謝姓女高中生，在路口遭到右轉彎的大巴士撞上，女高中生的車子被捲進大巴士的右前輪下，整輛電動自行車遭輾壓的幾乎全毀，女高中生則跌坐在大巴士右前輪前方，雙腳受到一些擦傷，意識清楚，救護車仍將女高中生送醫治療。

警方調查，客運謝巴士姓男駕駛已違反道路交通管理處罰條例第48條，警方將處以600至1800元罰鍰，細事故責任市警五分局調查釐清中。警方呼籲駕駛人，在多車道右轉彎時，應先駛入外側車道，並減速慢行注意路口人車，避免發生交通事故

台南市一輛客運巴士昨晚行經和緯路與公園口右轉彎，與和緯路直行的電動自行車發生碰撞，造成高中女騎士腳部擦挫傷，電動自行車遭輾全毀，女高中生送醫治療後無大礙。圖／民眾提供
台南市一輛客運巴士昨晚行經和緯路與公園口右轉彎，與和緯路直行的電動自行車發生碰撞，造成高中女騎士腳部擦挫傷，電動自行車遭輾全毀，女高中生送醫治療後無大礙。圖／民眾提供

交通事故 巴士 電動自行車

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