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影／苗栗75歲老婦晨運橫越道路 遭轎車撞飛…全身骨折不治

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

75歲黃姓老婦今天清晨5點多在苗栗縣頭份市銀河路橫越道路時，遭鍾姓駕駛的白色轎車撞上 ，全身多處骨折，當場失去生命徵象，送醫搶救仍宣告不治；事故發生原因及責任目前警方調查釐清中。

苗栗縣消防局表示，清晨5點多接獲報案，頭份市銀河路發生行人被車輛撞上的車禍，立即出動頭份消防分隊人車出動救援。現場傷者趴臥在馬路邊，全身多處骨折且無呼吸脈搏，救護人員立即實施CPR搶救，並以頸圈及長背板固定後送往為恭醫院，但搶救無效宣告死亡。

警方初步調查，老婦當時外出晨運，車禍發生時天色昏暗；呼籲清晨及夜間或天色昏暗時，車輛駕駛人務必注意車前狀況並小心慢行，高齡年長者清晨及夜間外出時請穿著亮色系衣物，防止交通事故發生。

75歲黃姓老婦清晨5點多在苗栗縣頭份市銀河路橫越道路時，遭鍾姓駕駛的白色轎車撞上 ，全身多處骨折，當場失去生命徵象，送醫搶救不治。圖／記者胡蓬生翻攝
75歲黃姓老婦清晨5點多在苗栗縣頭份市銀河路橫越道路時，遭鍾姓駕駛的白色轎車撞上 ，全身多處骨折，當場失去生命徵象，送醫搶救不治。圖／記者胡蓬生翻攝
75歲黃姓老婦清晨5點多在苗栗縣頭份市銀河路橫越道路時，遭鍾姓駕駛的白色轎車撞上 ，全身多處骨折，當場失去生命徵象，送醫搶救不治。圖／記者胡蓬生翻攝
75歲黃姓老婦清晨5點多在苗栗縣頭份市銀河路橫越道路時，遭鍾姓駕駛的白色轎車撞上 ，全身多處骨折，當場失去生命徵象，送醫搶救不治。圖／記者胡蓬生翻攝
75歲黃姓老婦清晨5點多在苗栗縣頭份市銀河路橫越道路時，遭鍾姓駕駛的白色轎車撞上 ，全身多處骨折，當場失去生命徵象，送醫搶救不治。圖／記者胡蓬生翻攝
75歲黃姓老婦清晨5點多在苗栗縣頭份市銀河路橫越道路時，遭鍾姓駕駛的白色轎車撞上 ，全身多處骨折，當場失去生命徵象，送醫搶救不治。圖／記者胡蓬生翻攝

交通事故 老婦 頭份

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