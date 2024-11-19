影／苗栗75歲老婦晨運橫越道路 遭轎車撞飛…全身骨折不治

75歲黃姓老婦今天清晨5點多在苗栗縣頭份市銀河路橫越道路時，遭鍾姓駕駛的白色轎車撞上 ，全身多處骨折，當場失去生命徵象，送醫搶救仍宣告不治；事故發生原因及責任目前警方調查釐清中。

苗栗縣消防局表示，清晨5點多接獲報案，頭份市銀河路發生行人被車輛撞上的車禍，立即出動頭份消防分隊人車出動救援。現場傷者趴臥在馬路邊，全身多處骨折且無呼吸脈搏，救護人員立即實施CPR搶救，並以頸圈及長背板固定後送往為恭醫院，但搶救無效宣告死亡。