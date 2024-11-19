稱病毒會侵入手機…6旬男避走公園講電話 家人生疑果然又是詐騙

台中市豐原區一名68歲男子最近接到一通神秘來電後，行為十分反常，常躲著家人回覆電話及訊息，原來詐騙集團騙他病毒會侵入手機，影響家人，要他到公園講電話。家人報案，豐原警方到場了解，發現男子是遇到典型假檢警詐騙，及時阻止這場騙局。

豐原警分局豐東派出所警員楊浩煜、喻繼平13日上午11時獲報，有家人疑似遭到詐騙，需要警方到場協助。

經了解，68歲陳姓男子近日接獲一通神秘來電後，常躲著家屬接聽電話以及回覆訊息，妻子與女兒察覺有異關懷時，陳男以警方叮囑，告知他人涉及洩密罪會被判刑為由，拒絕透漏詳情，妻女懷疑陳男可能遭詐，直到當天家人見陳男欲依指示前往銀行提款，更堅信其應是遭到詐騙，報案請求警方協助。

陳男一開始防備心很重表示，他因父親近日離世要支付喪葬費，才會到銀行提領78萬元，矢口否認遭到他人指使，直到員警協助確認手機內所接獲的為「假報案證明單」後，陳男才鬆口坦承，他日前接獲詐團假冒銀行來電，告知其身分資料遭人盜用，不久就接獲假冒高雄警方電話，表示陳男涉及擄人勒贖刑案，要求其協助配合，且不得對外聲張，否則會有洩密的刑事處分，雙方通話時，詐團以病毒會侵入手機為由，指示陳男到住家附近公園聯繫。

員警表示，警方不會以通訊軟體聯繫民眾，要求提匯款行為，此舉為典型的「假檢警詐騙」。陳男得知自己險遭詐後，感謝家人與警方的協助，才能保住多年所存的血汗錢，也表示自己唯恐受到刑事處分，已經戰戰兢兢一個禮拜，終於可以鬆一口氣。