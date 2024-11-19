危險！為鍛鍊體能 台南學生竟在大馬路旁「鴨子走路」
昨晚有教練為鍛鍊學生體能，竟在台南市南區西門路一段大馬路旁「鴨子走路」，因多名學生穿著深色上衣，民眾說這樣做真危險。轄區台南市警六分局今天說，行人夜間行走應著亮色衣物或配戴反光裝置，以提高自身能見度，讓其他車輛駕駛人能提早因應，避免發生交通事故。
網友今天在社會事新聞影音社群PO文，指出有教練為訓練學生體能，竟在南區西門路一段大馬路旁「鴨子走路」，因學生穿著深色上衣，往來汽機車如果沒有注意，很容易發生交通意外，大馬路也不是訓練體力的安全場所。民眾說這樣做真危險。
警方說，網傳某校教練夜間於路上進行鴨子走路訓練，教練及學員雖然都靠路旁行走，未違反道路交通條例。然而，為確保夜間訓練的安全性，建議所有參加者，應著亮色衣物或佩戴反光裝備，以提高他們在低光環境下的可見度，減少意外發生的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言