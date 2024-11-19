危險！為鍛鍊體能 台南學生竟在大馬路旁「鴨子走路」

昨晚有教練為鍛鍊學生體能，竟在台南市南區西門路一段大馬路旁「鴨子走路」，因多名學生穿著深色上衣，民眾說這樣做真危險。轄區台南市警六分局今天說，行人夜間行走應著亮色衣物或配戴反光裝置，以提高自身能見度，讓其他車輛駕駛人能提早因應，避免發生交通事故。

網友今天在社會事新聞影音社群PO文，指出有教練為訓練學生體能，竟在南區西門路一段大馬路旁「鴨子走路」，因學生穿著深色上衣，往來汽機車如果沒有注意，很容易發生交通意外，大馬路也不是訓練體力的安全場所。民眾說這樣做真危險。