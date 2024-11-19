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土城大樓清晨起火出動雲梯車 撲滅火勢赫見29歲男焦屍
新北市土城區中央路四段一棟社區大樓今天清晨發生火警。新北市消防局6時許接獲報案到場，發現19樓建築物5樓冒出火煙，立即出動雲梯車灌救，火勢雖迅速撲滅，但獨居起火屋內的29歲莊姓男子卻被燒成焦屍明顯死亡，確切起火原因仍待調查。
據了解，新北市消防局今天清晨6時許接獲報案，土城區中央路四段一棟19層樓社區大樓5樓冒出火煙。消防人員獲報趕抵現場，立即升起雲梯車灌救，消防人員也布設水線破門進入起火戶內搜救，發現起火點是房間內雜物，立即將火勢撲滅，燃燒面積約15平方公尺。
但消防人員在清理火場時，發現29歲莊姓男子被燒成焦屍已明顯死亡。據了解莊男一個人獨居在起火戶，確切起火原因仍待火調人員調查。
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