客運巴士撞上電動自行車 女高中生雙腳擦傷逃過死劫
台南市一輛長途客運巴士今晚近8點從北區和緯路要右轉公園路，撞上騎電動自行車的女高中生。有目擊民眾表示，這輛電動自行車車子遭大巴士右前輪拖行、輾壞，女高中生跌坐在巴士右前車輪前方，雙腳受擦傷送醫治療，幸運地逃過一劫。
據了解，這起客運大巴士與電動自行車的車禍，發生在今晚7點50分，1名騎電動自行車的16歲謝姓女高中生，在路口遭到右轉彎的大巴士撞上，女高中生的車子被捲進大巴士的右前輪下，整輛電動自行車遭輾壓幾乎全毀，女高中生則跌坐在大巴士右前輪前方，雙腳受到一些擦傷，意識清楚，救護車將女高中生送醫治療。
警方說，翁姓男子駕駛客運大巴士，酒測值為零，謝女騎乘電動輔助自行車，謝女腳部輕微擦傷。至於車禍發生真正原因，由市警五分局調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言