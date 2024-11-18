客運巴士撞上電動自行車 女高中生雙腳擦傷逃過死劫

台南市一輛長途客運巴士今晚近8點從北區和緯路要右轉公園路，撞上騎電動自行車的女高中生。有目擊民眾表示，這輛電動自行車車子遭大巴士右前輪拖行、輾壞，女高中生跌坐在巴士右前車輪前方，雙腳受擦傷送醫治療，幸運地逃過一劫。

據了解，這起客運大巴士與電動自行車的車禍，發生在今晚7點50分，1名騎電動自行車的16歲謝姓女高中生，在路口遭到右轉彎的大巴士撞上，女高中生的車子被捲進大巴士的右前輪下，整輛電動自行車遭輾壓幾乎全毀，女高中生則跌坐在大巴士右前輪前方，雙腳受到一些擦傷，意識清楚，救護車將女高中生送醫治療。