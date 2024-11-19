桃園春日路工廠大火 濃煙影響14里

桃園市桃園區春日路一處不織布工廠昨清晨傳出火警，熊熊火焰竄出，廠房被火舌吞噬，駭人黑煙直衝天際。圖／桃園市消防局提供 桃園市桃園區春日路一間不織布工廠昨晨5時多火警，濃烈黑煙直竄天際，正逢上班時間，不少通勤族直言聞到惡臭廢氣。消防局費時5小時撲滅，無人傷亡，環保局監控揮發性有機物未達危害程度，但廠區未圍堵消防廢水釀南崁溪汙染，最高可罰600萬元。

該起火工廠主要生產高檔人造革皮用基布、仿裡皮、PVC內裡等材料。消防人員初判高機率為廠房二樓電器因素起火，燃燒廠內大量不織布品，但仍待火調科確認起火原因，並提醒工廠平時注意應注意用火用電安全，人員離開廠區前應確實關閉場所電源總閥、高溫設備周遭避免可燃物。

桃園市消防局昨晨5時接獲大量電話，桃園區春日路1733巷一處不織布工廠發生火警，熊熊火焰竄出吞噬廠房，消防局陸續出動253人次、消防車54輛搶救。現場地上3層RC結構建物，第2、3層火勢猛烈，經灌救於8時30分控制火勢。

不過，工廠火警竄出的濃煙驚人，不少學生、通勤族戴上口罩等車，有當地民眾說，空氣中瀰漫化學惡臭味。環保局一早派員監測火場周邊空氣品質，初步數據顯示上風處揮發性有機物為尚無明顯危害，但仍發警訊提醒下風處14里民眾加強防護、緊閉門窗。

莊敬里長高淞泰說，濃煙嚇人，里民反映聞到化學怪味。附近的同安、同德國小、慈文國中、同德國中雖然受影響，但未到停課程度，校方都有請老師注意學生健康狀況，建議盡量待在教室。

環保局指出，該廠未有效圍堵消防廢水造成南崁溪汙染，依違反水汙染防治法告發，可處3萬元以上、300萬以下罰鍰。後續調查若涉違反空汙法，將依第32條第1項第1款未在1小時內通報，可裁處10萬元以上、2000萬元以下。