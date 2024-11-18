桃園不織布工廠火警不只空汙 救災廢水恐汙染南崁溪

桃園市環保局表示，桃園區一家不織布工廠今天凌晨火警冒大量濃煙，收到消防局通報後，隨即派員到現場監控空氣品質，工廠因產生明顯粒狀汙染物及異味造成空氣汙染，後續將依火調報告結果及查核公司是否切實執行空氣汙染突發事故緊急應變措施計畫；若有不落實，將另依違反空汙法第33條告發，可處10萬元以上2000萬以下罰鍰。

環保局同步以模式模擬空汙影響範圍，並透過市府內部機制，通報桃園與蘆竹區公所，由公所再轉知可能受影響的所在里，提醒民眾注意防護。此外，環保局稽查員持續在下風處監測總揮發性有機物濃度，於9時最高0.485ppm（百萬分之一），至11時持續下降至0.265ppm。另消防水灌救該廠壓克力樹脂物料堆置區，導致消防廢水挾帶藍白色壓克力樹脂流出情形，惟該廠未有效圍堵消防廢水造成南崁溪汙染，依違反水汙染防治法第30條第1項第5款告發，可處3萬元以上300萬以下罰鍰。 桃園市不織布工廠凌晨大火引發空汙和水汙染。記者周嘉茹／攝影