打擊詐騙！桃警優化「打詐儀錶板」 提升民眾防詐意識
為強化民眾防詐意識，並提升政府打擊詐欺犯罪的透明度，桃園市警察局積極優化「打詐儀表板」功能，透過更直觀的數據、真實的案例解析，以生動的故事宣導，讓民眾能快速掌握全國與桃園市的詐欺趨勢，提供防範要點，來破解詐騙集團的詐術與手法。
桃園市警局今年至今查獲詐騙集團181件1553人、查扣不法利得23億298萬多元、金融機構成功攔阻金額11億595萬多元，與去年同期查獲集團增加43件、922人、金額13億7626萬多元、金融機構成功攔阻增加3億8137萬多元，另在打詐儀表板公布今年11月份詐欺案件發生數564件、財損數金額2億3425萬多元與10月份相較財損金額減少3億4155萬多元。
警方分析前5大高發詐欺案類占總受理數58.53%，依序為假投資詐騙25.53%、網路購物詐騙12.85%、假買家騙賣家9.30%、假交友（投資詐財）5.81%、中獎通知詐騙5.04%；而在財損方面，假投資詐騙造成的被害財損仍位居第1名，占總財損64.32%。
今活動現場邀請知名演員「林芷薇」講述實際受騙情節，提醒民眾注意小心，並邀請被害人H先生現身陳述遭假求職詐騙並遵循詐騙集團指示交付自身帳戶，進而遭拐騙前往泰國、緬甸的真實案例；另外也播放被害人W先生遭「假交友投資」案例訪談影片，透過案例分析詐騙集團利用民眾想快速致富的心理，以各種管道散布高額獲利的不實訊息誘騙民眾。
桃園市警局局長吳坤旭表示，打詐儀表板將以精準數據透過分析，提供近期整體詐欺犯罪發生趨勢、高發手法數據與前期增減情形提出說明，警方近期內將強化網站與資料庫建置，豐富防詐宣導內容，讓民眾可依自身遇到情境，在防詐小幫手的協助下，了解自己遭遇哪種詐騙手法並提供破解方法，讓民眾免於受騙。
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