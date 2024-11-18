雲林女婚紗店前瘋狂砸BMW畫面曝光 疑因男女關係糾紛

雲林縣斗六市一家婚紗店前本月16日深夜發生一起女子瘋狂砸車事件，有民眾今天把砸車過程PO網，畫面一名女子疑似情緒失控高舉棍子，瘋狂朝店前停放的一輛黑色BMW休旅車猛砸，警方今天獲知主動了解，疑因男女糾紛所致，將進一步處理。

這女子砸車事件發生在斗六市區一家婚紗店前，本月16日晚間22時許，有民眾在婚紗店對面超商購物，目睹並用手機拍下整個砸車過程，因於女子砸車少見，引來路人側目。

監視器畫面顯示婚紗店前店放一輛BMW休旅車，該女子在車旁來回踱步，一付氣沖沖的模樣，好像發生什麼事卻越想越氣，先用腳踢車子發洩情緒，後來轉頭看到門邊一支拖把，隨手拿起拖把，就開始狂砸車約3分鐘，車的右邊砸完未消氣，再跑到車的左邊猛敲猛打。

當時有兩名男子在旁邊，像是熟識的人，但並未阻止女子砸車，女子砸完就離去，兩名男子走近車子查看車損情況，但並未報案。

店家附近居民受訪表示，砸車女子並非當地住戶，但他們常看到該女與一名男子到附近找朋友，至於什麼原因砸車並不清楚。