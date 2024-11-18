小五女童錯過公車回不了家 鼓起勇氣走進派出所「警察叔叔不可怕是真的」

台中市國小五年級女童在14日放學後，與同學討論功課，錯過公車時間，回不了家，女童因沒有手機，加上學校也已無師長，女童只好鼓起勇氣，跑到距離學校300公尺的南屯所求助，女童因緊張，連家裡電話、住址都忘記，警員利用女童書包裡的「聯絡簿」，順利聯繫上女童家人。

第四警分局南屯所警員蔡明恩在14日值班時，一名就讀附近國小五年級的女童跑進派出所，一臉害怕站在值班台前，警員詢問狀況才知，女童因與同學討論功課，錯過公車時間，導致無法返家，不過面對警員詢問，女童緊張得連住家地址、電話都忘記。

警員靈機一動，透過書包內的家庭聯絡簿順利聯繫上家人，女童原本擔心受到父母責罵，在員警居中熱心解釋下，懸著一顆不安的心總算放下來，敞開心胸和警員分享學校趣事，警員另外自掏腰包，購買點心讓女童充飢。

家人趕到派出所，看到女童安然無恙，不斷向警員致謝，女童還主動向家人介紹派出所的環境，還直說「老師說警察叔叔不可怕是真的」。

第四警分局長陳祥麟說，家長平時應訓練家中幼童熟記住家地址、電話，培養自我保護觀念，遇有緊急狀況可立即撥打110報案專線求助。