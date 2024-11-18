與企業結合作夥伴共同反詐 永和警上月逮15車手攔500萬

為提升全民反詐意識，永和分局邀集轄內欣欣天然氣等11家公司、團體舉辦「合作夥伴關係協議書簽訂儀式」，宣誓一同防詐騙。永和分局指出，10月份共逮捕15名車手，攔阻詐騙金額達500萬，警方也呼籲各行業全面啟動，與警方一同防阻詐欺犯罪。

在簽訂備忘錄儀式中，欣欣天然氣公司總經理黃宗坤表示，服務客群多為長者易遭詐騙，反詐已是全民運動；永和比漾廣場經理陳漢聖表示，百貨業服務大量的民眾，會全力配合宣導反詐騙資訊。福和國中老師林承昱表示，將在午餐時間把反詐影片投影到各教室，讓師生瞭解反詐騙資訊。