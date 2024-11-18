高雄男暴走傷4路人 隨機傷人案突增...精神科專家給解答
保險業務員鄭姓男子今天清晨5點多持花瓶在5分鐘內隨機攻擊2名大樓管理員、超商男店員及檳榔西施，造成4人頭、臉受傷；警方噴辣椒水將其制伏後強制送醫；據了解，藍近日曾因房產出售與否的問題和家人起爭執，警方正釐清事發原因。
高雄日前也曾傳出有男子疑似情緒不穩，突持刀刺向騎樓機車坐墊。高鐵814次列車日前也有男子亮刀，插入一旁椅背折疊桌，涉案陳姓男子在台北車站下車逃逸，專案小組追查1日，昨午4時在南投魚池拘獲陳男。
隨機攻擊事件近日頻傳，開業精神科醫師楊聰財以生理、心理、環境等面向分析，他說，台灣社會中的中壯年族群，因面臨工作壓力、家庭責任以及經濟壓力的多重夾擊，這些壓力若長期得不到有效排解，容易引發情緒失控或精神崩潰。
另外，公共交通、都市密度過高的環境可能導致心理負荷加劇。如擁擠的捷運或高鐵空間可能放大人的焦慮感，特別是對於有恐慌症或社交焦慮症的患者，以高雄今發生的攻擊案例來說，可能在吵雜的環境中，加劇了男子的焦慮與不安。
楊聰財表示，台灣近期發生多起突發性公共場所攻擊事件，部分案件的肇事者被懷疑是精神疾病患者，另一些則未有明確就醫紀錄。
然而，許多精神疾病患者未能及時接受治療，部分原因是對精神疾病的汙名化問題。患者往往選擇隱藏病情，導致問題持續惡化。此外，心理支援資源的不足，支持系統薄弱，也使患者缺乏獲得專業幫助的管道，未能及時發現其異常行為。
楊聰財說，當人們失去生命意義或未能找到自我價值時，可能容易陷入絕望或偏激的行為。尤其在社會快速變遷的過程中，一些人可能無法跟上節奏，產生強烈的疏離感。
至於如何早期發現精神疾病的風險因子，楊聰財則建議可透過神經影像學或心理量表篩檢。此外，增加心理健康教育，幫助民眾正確認識壓力管理與情緒調節的重要性。另外，強化社區的關懷系統，尤其是對孤獨高危人群的支持。設立更多社區心理諮詢點，讓有需要的人能夠方便地獲得專業幫助。
楊聰財說，面對突發情緒不穩的人，需要謹慎處理，如保持冷靜和理智的態度，避免在危機時進一步激怒對方，留意對方是否有緊張、怒視、握拳等攻擊性姿態。
若情緒顯著失控，出現威脅性言語或肢體攻擊行為，則建議與對方保持2至3公尺距離，避大聲反駁或模仿對方語氣等挑釁言論，以同理心回應，如「我們要不要先坐下來談談？」讓對方感受到被理解，避免多人同時介入，以免激化情緒。
楊聰財說，面對突發情緒不穩的人，最重要的是以冷靜的態度應對並確保安全。透過適當的觀察、柔和的溝通技巧和快速的應急行動，可以在最大程度上降低對方情緒失控的風險，並為社會增添更多穩定與和諧。
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