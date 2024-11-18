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影／青蔥飆漲破紀錄引來誇張「偷蔥賊」 偷1次不夠再來全拔光

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

颱風豪雨接連來襲，青蔥田復育困難，造成蔥價屢創新高，日前飆破每公斤拍賣1千元歷史新價，也引來偷蔥賊覬覦。礁溪鄉一處小農自栽青蔥，最近接連被小偷光顧兩次，原本第一次就算了，第二次來偷竟整片拔走，行徑囂張，住戶氣炸報警追查。

蔥價居高不下，上周11月12日台北農產運銷公司拍賣三星蔥價，創下每公斤1千元拍賣歷史新高，最近也維持高漲震盪，市面上的青蔥貨供量愈來愈少，宜蘭有些小農原本有貨可以出售，現在也幾乎快「斷貨」。

礁溪鄉這戶被害農家最近僅剩些許青蔥要留自己吃，沒想到日前被小偷入侵拔蔥，被害人黃小姐在臉書貼文指出，「監視器林立的時代，你無懼常人鄙視的目光，依舊勇敢地衝向（別人的）開心農場，帶著滿滿的收穫離開，真佩服你的勇氣，走路拿著一個布袋就來偷」。

被害人表示，幾天前來偷一次，想說算了，沒想到昨晚又來一次，整片都帶走。你到底要來幾次？提醒家裡有種蔥的人，最近要小心。

從住家監視器影像看來，地點位於道路轉角一戶農舍，偷蔥時間16日晚上7點多，偷蔥當下，民宅路旁還有汽車及機車經過，竊賊拿個大布袋跳進田裡，蹲下來拔蔥，一邊拔不夠，又跑到另一邊拔，前後大約3分多鐘。

網友留言「半夜沒人，偷也就算了，才19:00多ㄟ！也太敢了吧！」，「全不放過，拔了一大袋，很過分」，「當成他家種的蔥嗎？」，「路過車輛開著大燈，他都不怕，有夠大膽了」；也有人笑說「家裡炒菜剛好沒蔥嗎？」

礁溪警方接獲報案表示，某處民宅報案農作物遭竊，警方已調閱監視器影像比對全力追緝中，後續全案依竊盜罪偵辦，呼籲民眾法網恢恢疏而不漏，有心人士勿心存僥倖竊取財物。

青蔥飆漲破紀錄，產量愈來愈少，引來「偷蔥賊」覬覦。礁溪一戶農舍被偷1次青蔥還不夠，竊賊再偷第二次，整袋全部拔光。圖／翻攝自臉書監視器
青蔥飆漲破紀錄，產量愈來愈少，引來「偷蔥賊」覬覦。礁溪一戶農舍被偷1次青蔥還不夠，竊賊再偷第二次，整袋全部拔光。圖／翻攝自臉書監視器
青蔥飆漲破紀錄，產量愈來愈少，引來「偷蔥賊」覬覦。礁溪一戶農舍被偷1次青蔥還不夠，竊賊再偷第二次，整袋全部拔光。圖／翻攝自臉書監視器
青蔥飆漲破紀錄，產量愈來愈少，引來「偷蔥賊」覬覦。礁溪一戶農舍被偷1次青蔥還不夠，竊賊再偷第二次，整袋全部拔光。圖／翻攝自臉書監視器
青蔥飆漲破紀錄，產量愈來愈少，引來「偷蔥賊」覬覦。礁溪一戶農舍被偷1次青蔥還不夠，竊賊再偷第二次，整袋全部拔光。圖／翻攝自臉書監視器
青蔥飆漲破紀錄，產量愈來愈少，引來「偷蔥賊」覬覦。礁溪一戶農舍被偷1次青蔥還不夠，竊賊再偷第二次，整袋全部拔光。圖／翻攝自臉書監視器

小偷 監視器

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