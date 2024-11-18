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逃生驚魂記...桃園台15線大黑豬跳車擋道 警協助抓豬

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名陶姓男子今上午駕駛貨車載運豬隻的途中，疑似未做好固定措施，導致一隻大黑豬掉落在車道上，影響車輛通行，大園警方巡邏時見狀立即上前引導車流，並循線通知陶男前來合力將黑豬搬上貨車，所幸現場並未發生其他事故，迅速結束了黑豬短暫的逃生驚魂記。

大園分局竹圍派出所員警今上午8點多，巡邏行經國際路二段與中央路口時，發現一隻大黑豬呆坐在內線車道上，路過的車輛見狀紛紛繞道閃避，由於當時正值上班尖峰時段，且該路段大型車輛出入頻繁，員警擔心發生危險，立即上前以巡邏車掩護，開啟警示燈提醒後方車輛，並在場指揮引導車流。

員警後續調閱監視器發現，黑豬是從一輛大貨車上掉落，於是循線聯繫車主陶姓男子，陶男接獲通知的同時也正在趕回現場，陶男表示他是養豬場的業主，當時要將豬隻載往屠宰場，沒想到途中豬隻竟不慎掉落，他發現少了一隻豬後，趕緊沿原路返回尋找，幸好有員警的幫忙，才沒釀成其他意外，感謝警方的熱心協助。

警方呼籲駕駛人，車輛行駛中裝載物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，可處新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

桃園市大園區一名陶姓男子今上午駕駛貨車載運豬隻的途中，疑似未做好固定措施，導致一隻大黑豬掉落在車道上。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名陶姓男子今上午駕駛貨車載運豬隻的途中，疑似未做好固定措施，導致一隻大黑豬掉落在車道上。記者周嘉茹／翻攝
一名陶姓男子表示他是養豬場的業主，當時要將豬隻載往屠宰場，沒想到途中豬隻竟不慎掉落，他發現少了一隻豬後，趕緊沿原路返回尋找。記者周嘉茹／翻攝
一名陶姓男子表示他是養豬場的業主，當時要將豬隻載往屠宰場，沒想到途中豬隻竟不慎掉落，他發現少了一隻豬後，趕緊沿原路返回尋找。記者周嘉茹／翻攝
大園警方巡邏目睹大黑豬擋道，趕緊上前驅趕黑豬。記者周嘉茹／翻攝
大園警方巡邏目睹大黑豬擋道，趕緊上前驅趕黑豬。記者周嘉茹／翻攝

車道 養豬場

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