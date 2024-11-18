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扯！匯20萬奉還港幣20萬 港女還會來台「交朋友」…老翁險遭詐

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名近7旬老翁要匯款20萬元給在香港的女友人，銀行行員察覺有異，通報警方，經了解，竟是要匯款給港女讓她來台「交朋友」，還會增值奉還港幣20萬元。由於明顯是詐騙，警方及行員及時關懷阻止，成功保住老翁的積蓄老本。

集集警分局指出，該名老翁日前到水里彰化銀行要匯款20萬元給在香港的女性朋友，因老翁與其親屬關係，行員察覺有異，趕忙報警，該分局員警到場後關懷了解發現，又是利用美色、金錢拐騙長輩，是相當常見、典型的交友詐騙。

該名老翁向警方聲稱，他透過通訊軟體認識一名香港女子，由於該名女子使用面容姣好的大頭貼，還每日對他噓寒問暖，關心他「吃了沒」、「睡了沒」，久而久之成其內心依靠，因表達想來台跟他「交朋友」，因此向他開口要求匯款。

而港女要老翁匯新台幣20萬元到她的香港帳戶，收款後就能馬上來台與他相會，來台後會還款，而且是還港幣20萬元，等同增值到新台幣80多萬元，否則很可能消失在他的世界，老翁擔心會失去她，才心急前往銀行匯款，所幸被成功勸阻。

警方表示，大家常聽到「養」、「套」、「殺」是股票用語，詐騙集團也是以類似手法騙取民眾的錢，看準老人內心孤單、退休有錢等特性，利用人性弱點先持續關懷，成功博取其信任後，再進一步下手詐騙。

集集警分局提醒，家中如有單身老人，應多關心其生活起居，有無不正常的舉動，尤其是長輩存款、現金是否保存妥當，有助於防範詐騙集團，若有可疑電話，秉持「一聽、二掛、三查證」防詐3步驟，務必盡快撥打165反詐騙專線查證。

7旬老翁（右）急匯20萬元盼香港女友人來台「交朋友」，並歸還港幣20萬元，警方及行員及時阻止，老翁才沒被詐騙得手。圖／警方提供
7旬老翁（右）急匯20萬元盼香港女友人來台「交朋友」，並歸還港幣20萬元，警方及行員及時阻止，老翁才沒被詐騙得手。圖／警方提供

詐騙集團 香港

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