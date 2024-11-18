影／天乾物燥時節強風助燃？ 金寧林湖路旁今早起火

金門消防局救災救護指揮中心今早獲報，金寧鄉林湖路旁產業道路發生雜草火災，立即派遣第一大隊出勤，共計出動各式消防車6輛、消防人員15名及義消5名搶救，火勢於半小時內被控制，燃燒面積約500平方公尺，未造成人員傷亡，詳細起火原因由消防局火災調查科調查中。

消防局說明，今上午9時6分接獲民眾報案，金寧鄉林湖路附近的產業道路旁起火，立即派隊出勤，由第一大隊副大隊長戴紹恩擔任現場指揮官，休假中的大隊長董必文聞訊後也趕赴現場坐鎮指揮。

消防局表示，人員於9時16分抵達現場後，發現火勢主要集中在約500平方公尺的雜草及紙箱，並因強風有蔓延至周邊林木及住宅的危險性。戴紹恩指示所屬人員布署三條水線，以三面包夾方式壓制火勢，消防人員迅速布署水線滅火攻擊及周界防護，多名義消亦到場投入救災。

消防局表示，經過全力投入優勢消防搶救能量，火勢於9時40分控制，並於9時54分撲滅，10時8分完成殘火清理，成功防止火勢進一步擴大延燒，也未造成人員傷亡，詳細起火原因由消防局火災調查科調查中。