保險業務員暴走持花瓶攻擊傷4人 曾因房產和家人爭執

保險業務員藍姓男子今天清晨5點多持花瓶在5分鐘內隨機攻擊2名大樓管理員、超商男店員及檳榔西施，造成4人頭、臉受傷；警方噴辣椒水將其制伏後強制送醫；據了解，藍近日曾因房產出售與否的問題和家人起爭執，警方正釐清事發原因。

警方指出，38歲藍姓男子今天清晨5點多打赤腳徒步在新興區六合夜市附近，突然情緒失控暴走，先撿拾路邊的花瓶，隨後衝進興華路的大樓內朝兩名管理員35歲李姓男子及65歲許姓男子攻擊，造成2人頭部挫傷。

藍男隨後逃逸，又走進林森一路的超商，見30歲的向姓大夜班店員在整理東西，持花瓶朝向男揮打，向試圖閃躲，但耳朵仍遭劃傷流血；藍男逃離現場後，有走至一旁檳榔攤，再攻擊27歲的顏姓檳榔西施，顏女嚇得尖叫，鼻樑遭劃傷破相，血濺現場。

藍男在5分鐘內攻擊3男1女受傷後，在六合一路見從藥局出來的50歲郭姓女子，開口伸手要麵包及機車鑰匙遭郭拒絕，隨後逃逸。

轄區新興警分局獲報線上及支援警力趕抵，警方見藍男情緒失控咆哮，先朝他噴灑辣椒水，約10名優勢警力將其圍住制伏壓制在地，因藍情緒精神不穩，警消先將他強制送醫。

警方調閱事發前監視器，可見藍男打著赤腳，在街上行走時搖搖晃晃，撿到花瓶後，不斷擺盪，行徑看來非常危險。

據了解，藍男從事保險業務員，和母親及哥哥同住岡山，生活工作看似正常，近日曾因家中房子是否要賣的問題和家人起爭執；由於岡山到市區有一段距離，藍男被逮當下連鞋子都沒穿，警方已通知家人到醫院了解，釐清藍傷人員因。