保險業務員暴走持花瓶攻擊傷4人 曾因房產和家人爭執
保險業務員藍姓男子今天清晨5點多持花瓶在5分鐘內隨機攻擊2名大樓管理員、超商男店員及檳榔西施，造成4人頭、臉受傷；警方噴辣椒水將其制伏後強制送醫；據了解，藍近日曾因房產出售與否的問題和家人起爭執，警方正釐清事發原因。
警方指出，38歲藍姓男子今天清晨5點多打赤腳徒步在新興區六合夜市附近，突然情緒失控暴走，先撿拾路邊的花瓶，隨後衝進興華路的大樓內朝兩名管理員35歲李姓男子及65歲許姓男子攻擊，造成2人頭部挫傷。
藍男隨後逃逸，又走進林森一路的超商，見30歲的向姓大夜班店員在整理東西，持花瓶朝向男揮打，向試圖閃躲，但耳朵仍遭劃傷流血；藍男逃離現場後，有走至一旁檳榔攤，再攻擊27歲的顏姓檳榔西施，顏女嚇得尖叫，鼻樑遭劃傷破相，血濺現場。
藍男在5分鐘內攻擊3男1女受傷後，在六合一路見從藥局出來的50歲郭姓女子，開口伸手要麵包及機車鑰匙遭郭拒絕，隨後逃逸。
轄區新興警分局獲報線上及支援警力趕抵，警方見藍男情緒失控咆哮，先朝他噴灑辣椒水，約10名優勢警力將其圍住制伏壓制在地，因藍情緒精神不穩，警消先將他強制送醫。
警方調閱事發前監視器，可見藍男打著赤腳，在街上行走時搖搖晃晃，撿到花瓶後，不斷擺盪，行徑看來非常危險。
據了解，藍男從事保險業務員，和母親及哥哥同住岡山，生活工作看似正常，近日曾因家中房子是否要賣的問題和家人起爭執；由於岡山到市區有一段距離，藍男被逮當下連鞋子都沒穿，警方已通知家人到醫院了解，釐清藍傷人員因。
警方指出，藍男連續傷人行為，是傷害罪現行犯，已成不定時炸彈；警方已報請高雄地檢署檢察官指揮，並建請檢察官羈押，若法院裁定不收押，將和衛生局聯繫，將藍男強制就醫治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言